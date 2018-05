Geisingen Mit Grips und Teamgeist zum Sieg bei der Geisinger Teamolympiade

Spannender Wettkampf in der Arena Geisingen ganz ohne Inlineskates. Elf Teams messen sich bei originellen Aufgaben.

Einen Riesenspaß hatten die elf Teams, die am Samstag bei der sechsten Teamolympiade der Arena Geisingen an den Start gingen. Dabei stand nicht Speedskaten auf dem Programm und auch aufgrund des Titels Teamolympiade, waren nicht die Sportasse gefragt, sondern einfach Leute, die Spaß an Geschicklichkeit, Geselligkeit und ausgefallenen Herausforderungen haben.

Das Wetter war wie bestellt für die elf Mannschaften mit ihren jeweils fünf Teammitgliedern, sich den elf Herausforderungen in und vor allem vor der Arena in Geisingen zu stellen. Und dabei stand der Spaß mehr als im Vordergrund. Da war dann auch ein Akteur im Schottenrock am Start und auch die zwei Teams des internationalen Skate Team der Arena Geisingen genossen sichtlich den Wettkampf abseits des 200 Meter Ovals. Auch für Abkühlung war bei den sommerlichen Temperaturen gesorgt, an einer Station mussten nasse Schwämme dem Teampartner zugeworfen werden und diese dann in einen Eimer ausgewrungen werden. Und gerade beim Fangen der vollgesogenen Schwämme blieb die Dusche natürlich nicht aus. Es war ein Mix aus Geschicklichkeitsparcours, aber auch Koordination sowie Kraft und Ausdauer waren gefragt.

Ein großes Einzugsgebiet konnte die sechste Arena Geisingen Olympiade zudem verzeichnen, von VS-Schwenningen, Bräunlingen bis nach Singen waren die Teams vertreten. Das Gros stellten zwar die Teams aus Geisingen, darunter die Hansele, das Team "Dran – Drauf – Drüber", die Stadtmusik Geisingen und die Gretle. Sieger wurden am Ende "Die Schönen" (Waldorfschule Schwenningen), vor den "Hansele – the Youngsters" (Geisingen), und "Willi und seine vier Majas" (Bedrunka und Hirth Bräunlingen). Die Gewinner dürfen sich über einen 500 Euro Gutschein gesponsert von der Firma Aesculap freuen, die Zweitplatzierten gehen Flammkuchenessen im Arena Geisingen eigenen Biergarten. Es folgten auf den Plätzen vier und fünf jeweils die Arma Skate Teams der Arena Geisingen, "Die lieben Sieben" aus Singen, "Dran – Drauf – Drüber (Geisingen), "Señor&Señoritas" (Hansele – Geisingen), "Gwinneweller" (Stadtmusik Geisingen), "Die Biester" (Rudolf-Steiner-Schule VS), Die Gretele (Geisingen). Am Ende der Veranstaltung wurde dann noch gemütlich beim Barbecue im Biergarten ordentlich gefeiert und man ließ das Erlebte noch mal Revue passieren. Nach dem neuerlichen sechsten Umlauf schreit es förmlich nach einer Neuauflage im nächsten Jahr.

Teamolympiade

Nachdem im letzten Jahr aufgrund mangels Teilnahme die Teamolympiade der Arena Geisingen abgesagt werden musste, feierte sie in diesem Jahr ein umso fulminanteres Comeback. Es geht darum, einen lustigen und unterhaltsamen Tag mit Kollegen, Freunden, Vereinspartnern oder aber auch mit der Familie oder Nachbarn in der Arena Geisingen zu verbringen. Die Teilnehmer erwarten spannende und lustige Aufgaben, die nur im Team zu lösen sind. Die Wettbewerbe finden ohne Inline-Skates statt und setzen keine besondere Sportlichkeit, aber Teamgeist und Teamwork voraus. (rom)

Informationen im Internet: http://www.arena-geisingen.de