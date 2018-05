Geisingen Mehr Geld für die Jugendarbeit von Vereinen in der Region Geisingen

Mehr Geld für die Jugendarbeit von Vereinen in der Region Geisingen

Der Gemeinderat Geisingen befasst sich bei seiner heutigen Sitzung mit einer Neufassung der Vereinsförderrichtlinie.

Mit der finanziellen Förderung von Vereinen und Institutionen in der Raumschaft Geisingen befasst sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 15. Mai. Das Gremium wird eine Neufassung der Vereinsförderrichtlinie, deren wesentliche Merkmale die stärkere Förderung der Jugendarbeit, eine Anpassung der Förderbeiträge und die Aufnahme zusätzlicher Vereine und Institutionen in die Förderung sind, verabschieden.

Außerdem bereitet das Stadtparlament im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Bau eines Kreisverkehrs am Verkehrsknotenpunkt B31/B311/L185 bei Kirchen-Hausen eine Stellungnahme vor. Peter Spiegelhalter, Leiter des Baureferats Ost des Regierungspräsidiums, wird die Planungen vorstellen.

Auch die Umgestaltung des Friedhofs Geisingen und seiner Erweiterungsfläche steht auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Das Thema hatte der Technische Ausschuss im zeitlichen Vorfeld bereits mehrfach beraten. Vorgestellt wird dem Gemeinderat auch ein neues Ansiedlungsvorhaben im Industrie- und Gewerbegebiet Danuvia81. Die Firma Zweirad Joos aus Radolfzell plant, im Bebauungsplangebiet Danuvia81-Nord" auf einer Grundstücksfläche von zirka 12 000 Quadratmetern den Bau eines neuen Logistiklagers mit angeschlossenem Lagerverkauf.

Außerdem soll der Gemeinderat die Wahl von Karl Cech zum neuen Kommandanten der Abteilung Geisingen der Freiwilligen Feuerwehr und von Adrian Ginter zum stellvertretenden Abteilungskommandanten formell bestätigen. Darüber hinaus soll Karl Cech zum kommissarischen Gesamtkommandanten bestellt werden. Auch diverse Bauangelegenheiten stehen auf dem Programm. Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Geisinger Rathauses, die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.