Geisingen Mehr Fläche für Industrie und Gewerbe in Geisingen

Weitere Erschließung des Geisinger Gewerbegebiets „Danuvia81“. Rat bringt neuen Bebauungsplan auf den Weg.

Das Geisinger Gewerbegebiet „Danuvia81“ erfährt eine weitere Erschließung. Der Gemeinderat beschloss bei seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans „Danuvia81 Nord“. Hintergrund ist die, wie Bürgermeister Walter Hengstler betonte, hohe und teilweise schon sehr konkrete Nachfrage nach Gewerbeflächen. „Der Stadtverwaltung liegen derzeit mehrere Anfragen von Gewerbetrieben vor, die sich im Gewerbegebiet „Danuvia81“ ansiedeln wollen. Nachdem die durch Bebauungspläne entwickelten Gewerbeflächen weitestgehend verkauft und bebaut sind, ist die Neuausweisung eines weiteren Gewerbegebiets erforderlich“, so Hengstler. Einige Vorhaben seien bereits so weit gediehen, dass sie voraussichtlich bereits im April oder Mai dieses Jahres vorgestellt werden könnten. Ebenfalls nachfragebetrieben ist eine Änderung des Bebauungsplans „Zementwerk Ost“, die der Gemeinderat außerdem auf den Weg brachte. Architekt und Stadtplaner Thomas Kreuzer skizzierte die Eckpunkte der Planungen.

Das jetzt neu projektierte Gebiet „Danuvia81 Nord“ mit einer Gesamtgröße von rund 9,7 Hektar erstreckt sich außerhalb des Wohngebiets zwischen der Autobahn A 81 und der Tuttlinger Straße. Die rund 4,2 Hektar große östliche Teilfläche soll als Industriegebiet, die näher an der Wohnbebauung gelegene, rund 5,5 Hektar große westliche Teilfläche als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Die genaue Abgrenzung zwischen Industrie- und Gewerbegebiet wird, wie Stadtplaner Kreuzer erläuterte, allerdings erst im Zuge der weiteren Erschließungsplanung erfolgen.

Der Entwurf des Bebauungsplans sieht einige Nutzungsausschlüsse vor, mit denen, wie Kreuzer erläuterte, die vorgesehene klassische Industrienutzung auf dem Gesamtareal gesichert werden sollen. Darunter fallen beispielsweise Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Auch bestimmte gewerbliche Nutzungen wie reine Bürogebäude und Gebäude für freie Berufe, Tankstellen, Vergnügungsstätten und Anlagen der Fremdwerbung, werden ausgeschlossen, um den Erhalt der Fläche als zusammenhängende Produktionsfläche, die nicht durch anderweitige Nutzungen unterbrochen werden soll, zu gewährleisten.

Neben der Aufstellung des Bebauungsplans „Danuvia81 Nord“ gab der Gemeinderat auch grünes Licht für eine Änderung des Bebauungsplans „Zementwerk Ost“. Dabei soll im westlichen Teil des Plangebiets, auf dem das Unternehmen BE-Aluschmiede angesiedelt ist, das Maß der zulässigen Gebäudehöhe entlang der Tuttlinger Straße von neun auf 10,5 Meter vergrößert werden und die südliche Baugrenze um 5,5 Meter nach Süden verschoben werden. Mit diesen Anpassungen soll den in den kommenden Jahren anstehenden Erweiterungsvorhaben der BE-Aluschmiede Rechnung getragen werden. Im östlichen Teil des Plangebiets, entlang der Holcimstraße, sind eine Neueinteilung der Grundstücke sowie die Verlängerung der Holcimstraße vom Wendehammer in Richtung Osten vorgesehen. Anders als geplant ist auf dem Areal „Zementwerk Ost“ in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt für die Regenwasserrückhaltung ein geschlossenes unterirdisches Drosselbauwerk mit Rückhaltebecken entstanden. Auch diese Änderung soll in den Bebauungsplan übernommen werden.

Danuvia81

Das Gewerbegebiet „Danuvia81“ ging aus dem in den Jahren 2006/2007 erfolgten Rückbau des ehemaligen Zementwerks hervor und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von rund 25 Hektar, die in fünf Plangebiete unterteilt ist. Drei dieser Plangebiete sind mit den Bebauungsplänen „Zementwerk Ost“, „Zementwerk Mitte“ und „Zementwerk West“ bereits erschlossen und weitestgehend bebaut. Die Erschließung des vierten Planungsgebietes ist mit der jetzt beschlossenen Aufstellung des Bebauungsplans „Danuvia81 Nord“ in die Wege geleitet worden. Mit dem Status „weiteres Entwicklungsgebiet“ versehen ist das fünfte Planungsgebiet „Danuvia81 West“, für das derzeit noch keine weiteren Erschließungsmaßnahmen vorgesehen sind. (tom)