Geisingen Matthias Berg führt bei Geisinger Vortrag zu inneren Kraftquellen

Bekannter Sportler mit Handicap ist als Gastredner bei Feierlichkeiten der Geisinger Hospizgruppe dabei.

Eine international bekannte Persönlichkeit steht am kommenden Samstag, 5. Mai, am Rednerpult der Geisinger Stadthalle: Matthias Berg. Er referiert zum Thema „Mach was draus – Expedition zu inneren Kraftquellen“. Sein Auftritt ist beim öffentlichen Festabend der Hospizgruppe Geisingen anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens um 18 Uhr. Vor einem Jahr überzeugte er mit seiner positiven Lebenseinstellung trotz seiner Behinderung die Besucher in Donaueschingen mit seiner Kanzelrede. Berg motiviert die Besucher seiner Vorträge witzig und nachdenklich.

Matthias Berg wuchs in Trossingen auf. Mit einer Contergan-Behinderung geboren, entwickelte Matthias Berg eigene Strategien, um die vermeintlichen Limits im Leben hinter sich zu lassen. Mit Erfolg, wie seine Stationen beweisen: Neben seiner erfolgreichen beruflichen Karriere im Bereich der Verwaltung, die er aufgrund gesundheitlicher Probleme beenden musste, war er erfolgreicher Musiker und Sportler. 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften, Horn-Solist mit internationaler Bühnenpräsenz und Auszeichnungen, Führungskraft in seiner beruflichen Tätigkeit für hunderte Mitarbeiter – all das zeichnet ihn aus. Er ist bis heute weltweit der erfolgreichste Behindertensportler.

Was Matthias Berg zu sagen hat, hilft, den Alltag zu meistern. Mehr Kraft, mehr Gelassenheit, mehr Leben. Beruflich war Berg nach seinem Jurastudium beim Landratsamt Tuttlingen als erster Landesbeamter, anschließend in Stuttgart und zuletzt beim Landratsamt in Esslingen tätig. Vor wenigen Wochen moderierte und kommentierte er die Paralympics aus Südkorea im ZDF.

Der Einsatzleiterin der Geisinger Hospizgruppe, Monika Haug, ist es gelungen, Matthias Berg für diese Veranstaltungen zu gewinnen. Zu dem Vortrag und Jubiläumsabend ist auch die Stadt Geisingen mit im Boot. Die Hospizgruppe Geisingen feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen, zwei der drei Veranstaltungen stehen noch aus, Höhepunkt ist sicher der Vortrag am kommenden Samstag, zu dem die Öffentlichkeit eingeladen ist.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, im Anschluss ist noch Gelegenheit für gemeinsame Gespräche auch mit Matthias Berg.