Aulfingen Lösch-Tipps für Erzieherinnen aus den Geisinger Ortsteilen

Worauf es im Brandfall ankommt: Feuerwehrexperte Norbert Amma schult Erzieherinnen aus dem gesamten Kirchtal.

Es brennt! Die Aufregung ist groß. Was ist bei dieser schwierigen Situation zu tun oder was muss man unterlassen? Im besonderen Maße gilt dies, wenn in einem Kindergarten Feuer ausgebrochen ist.

Norbert Amma, Abteilungskommandant der Aulfinger Feuerwehr und stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Geisingen, gab im Rahmen einer Informationsveranstaltung für die Erzieherinnen aus Aulfingen, Leipferdingen und Kirchen-Hausen nützliche Tipps über das Verhalten im Brandfall. Im theoretischen Teil erläuterte er anhand einer Präsentation die Vorgehensweise: An erster Stelle steht immer die Alarmierung der Feuerwehr. Die Alarmmeldung muss enthalten was passiert ist, wo genau die Wehr benötigt wird und ob besondere Umstände wie beispielsweise eingeschlossene Personen vorhanden sind. Dann gilt es unverzüglich zur Menschenrettung überzugehen, denn diese geht der Brandbekämpfung vor. "Betroffene sind zu warnen und müssen das Gebäude verlassen", so Amma.

Erst an dritter Stelle ist zu versuchen, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Feuerlöscher gibt es für die einzelnen Brandklassen, „wobei diese nur bei einem Entstehungsbrand helfen“, unterstrich der Feuerwehrfachmann. Die Handhabung eines Feuerlöschers wurde im Detail erläutert. Ein effektives Hilfsmittel kann auch eine Löschdecke sein. Falls ein Löschversuch nicht erfolgreich ist, sollte man sich besser zurückziehen. "Heldentum ist nicht ratsam. Wichtig ist, beim Eintreffen der Wehr diese über die vorherrschende Situation im Detail zu informieren", so Amma. Im praktischen Teil hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit dem Feuerlöscher vertraut zu machen. Die Feuerwehrmänner Aaron und Adrian Faber hatten hierzu einen Simulator aufgebaut. Zum Üben und Löschen eines Feuers waren die Feuerlöscher mit Wasser gefüllt. Bei der Festhalle wurde mit richtigen Feuerlöschern ein Fettbrand bekämpft.

Ortsvorsteher Uwe Fröhlin dankte auch im Namen seiner Kollegen Jürgen Keller, Leipferdingen und Christoph Moriz, Kirchen-Hausen, Norbert Amma für die Schulung.