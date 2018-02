Leipferdingen Leipferdinger Sänger haben 2018 wieder viel vor

Konzerte, Ausflug, Familiennachmittag und Sichelhenke sind die Veranstaltungshöhepunkt des Männergesangvereins in Leipferdingen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand bestätigt.

Auch auf personellem Gebiet hat der Männergesangverein 1871 Eintracht keine Probleme. In der Jahreshauptversammlung waren bei den anstehenden Wahlen alle Funktionsträger bereit, ihre Aufgaben weiter zu führen und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die gegebenen Berichte verdeutlichten, dass die Vereinsführung, bestehend aus einem Vorstandsteam, sich bewährt hat.

Nach dem gegebenen Ausblick stehen im laufenden Jahr wieder viele Höhepunkte an, so die beliebte Sichelhenke vom 14. bis 17. September, das Wunschkonzert, gemeinsam mit dem Musikverein Polyhymnia, sowie zahlreiche Auswärtskonzerte. Hinzu kommt auch wieder eine „lustige Probe“, in der die Sänger durch die Leipferdinger Straßen ziehen. Einen Ausflug und der Familiennachmittag soll es auch wieder geben.

Auch in 2017 konnte den Verein den Erfolgskurs fortsetzen. Schriftführer Stefan Huber brachte in seinem Tätigkeitsbericht die 14 öffentlichen Auftritte, den zweitägigen Ausflug in den Bregenzer Wald, insbesondere die Sichelhenke und das Wunschkonzert in Erinnerung. Über so mache humoristische Einlage wurde geschmunzelt. Kassierer Ingo Speck gab den Kassenbericht.

Probenwart Simon Speck konnte ein kleines Plus in der Probenbesuchsstatistik verzeichnen und sieben Sänger zu einem hundertprozentigen Probenbesuch gratulieren. Chorleiter Tobias Hilbert war hierüber erfreut und zeigte sich optimistisch, dass der Probenbesuch in 2018 noch etwas ansteigen werde. Vom Vorstand dankte Tobias Hinz allen Aktiven für ihren großartigen Einsatz, insbesondere wenn es um die Sichelhenke geht. Auch dankte er dem Chorleiter, dass er von Jung bis Alt alle unter einen Hut bringe, zumal das breite Spektrum vom modernen Popsong bis zum klassischen Repertoire den Gesangverein positiv hervorhebe, unterstrich Tobias Hinz.

Für die Ortsverwaltung zeigte sich Ortschaftsrat Reimund Dullenkopf erfreut darüber, dass Leipferdingen einen Männergesangverein hat.