Geisingen Lärmschutz für Geisingen bleibt an der Tagesordnung

Der Geisinger Gemeinderat verabschiedet eine Resolution. Ein Tempolimit und besserer Lärmschutz werden gefordert.

Sie hatten sich ordentlich gezofft, die Grünen und die CDU im Land, sich letztlich aber im Streit um ein Tempolimit auf der Autobahn A 81 doch noch geeinigt. Um Autobahnrasern ihre Rennen zu vergällen, wird auf der Strecke zwischen Engen und Geisingen die Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Stundenkilometern eingeführt. Und gerade weil dieses, in manchen Augen mit einem recht fadenscheinigen Argument begründete Tempolimit jetzt tatsächlich kommt, meldet sich der Geisinger Gemeinderat zu Wort. In einer Resolution – sprich: einer mit Forderungen verknüpften Erklärung – setzt das Stadtparlament seinen Kampf für einen deutlich verbesserten Lärmschutz entlang der Autobahn A 81 bei Geisingen und Kirchen-Hausen fort. Die Resolution wird allen einschlägigen Stellen, darunter Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und den CDU-Landtagsabgeordneten Guido Wolf übermittelt.

In seiner Resolution fordert der Gemeinderat zum Schutz der Einwohner an der Autobahn 81 im Bereich von Geisingen und Kirchen-Hausen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf hundert Stundenkilometer, verbunden mit der Einrichtung von stationären Geschwindigkeitsmeßanlagen im Bereich von Geisingen und Kirchen-Hausen. Ebenfalls gefordert wird eine Überprüfung und bauliche Ertüchtigung der vorhandenen Lärmschutzwände hinsichtlich ihrer Schutzwirkung. Zudem dringt das Geisinger Stadtparlament auf den Einbau von so genanntem Flüsterasphalt in die Autobahn-Fahrbahnen im Bereich zwischen Geisingen und Kirchen-Hausen. Außerdem dringt das Stadtparlament auf eine Gleichstellung der betroffenen Autobahnanlieger mit Kur- und Erholungsorten. Das besondere Schutzbedürfnis müsse, hält die Resolution fest, für alle betroffenen Einwohner gleichermaßen gelten.

In seiner Resolution führt der Gemeinderat einmal mehr die besonders prekäre Situation vor Augen, der Geisingen und Kirchen-Hausen seit Jahrzehnten ausgesetzt sind. Die Trasse der Bundesautobahn 81 durchschneide das Geisinger Stadtgebiet und verlaufe unmittelbar am Ortsrand des Stadtteils Kirchen-Hausen. "Aufgrund der besonderen topographischen Situation wirken die Schallreflektionen auf die betroffenen Siedlungsgebiete ein. Die Einwohnerinnen und Einwohner in Geisingen und im Stadtteil Kirchen-Hausen sind von den Lärmemissionen der Autobahn 81 besonders betroffen. Die Lärmbelastung wird durch die Nähe zur Bundesstraße B 31/B 311 zusätzlich verstärkt", hält die Resolution fest.

Die Verkehrsbelastung der Autobahn A 81 habe in den zurückliegenden Jahren erheblich zugenommen und werde weiter zunehmen. Die vorhandenen Lärmschutzwände aus den 80er-Jahren böten für das heutige und künftige Verkehrsaufkommen keinen ausreichenden Schutz, führt das Schreiben als weiteres Argument an. Zudem benachteiligten die gesetzlichen Vorgaben für den Lärmschutz an Autobahnen die betroffenen Anwohner an den vorhandenen Autobahnstrecken. Damit spielt die Resolution auf den Umstand an, dass für Neubaustrecken deutlich anspruchsvollere Grenzwerte in Sachen Lärmschutz gelten als für Strecken im Bestand.

"In anderen Bundesländern werden die Anwohner an Autobahnen besser geschützt als in Baden-Württemberg", macht der Gemeinderat in seiner Resolution zudem geltend, allerdings ohne diese Aussage näher zu spezifizieren.

Kein Durchkommen

Geisingen fordert seit Jahrzehnten eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes entlang der Autobahn A 81 in Verbindung mit der Einführung eines Tempolimits von 100 Stundenkilometern als Sofortmaßnahme. Aber ganz gleich, aus welchem politischen Farbenspiel die Regierungen in Bund und Land sich im Laufe der letzten vier Jahrzehnte auch zusammensetzten, das Geisinger Petitum fand kein Gehör bei den zuständigen Stellen. Gerne jedoch zeigen sich Politiker jeglicher Couleur insbesondere im Wahlkampf bei Vor-Ort-Terminen, geben sich bestürzt über die Lärmbelastung und geloben Unterstützung. Bislang ohne Effekt. (tom)