Geisingen Künftig keine Trittplatten zwischen Geisinger Gräbern

Neue Regelung für Friedhofs-Erweiterunsgfläche. Technischer Ausschuss des Gemeinderats spricht sich für Schotter-Wege aus.

Ergänzend zu den bisherigen Festlegungen zur künftigen Gestaltung des Geisinger Friedhofes hat der Technische Ausschuss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung eine weitere Detailentscheidung getroffen: Bisher werden auf dem städtischen Friedhof zwischen den einzelnen Gräbern Granitplatten als Grabeinfassungen verlegt. Allerdings ist dieses Vorgehen nicht einheitlich. In vielen Fällen sind neben den Trittplatten zusätzlich Grabeinfassungen, in der Regel aus dem gleichen Material wie die Grabsteine verlegt, was jedoch nach der Friedhofssatzung nicht zulässig wäre. Aufgrund der unterschiedlichen Handhabung hatte die Verwaltung nach den sachkundigen Erläuterungen von Hauptamtsleiter Thomas Schmid vorgeschlagen, bei den Reihengräbern und Doppelgräbern hinkünftig auf die Trittplatten zu verzichten. Bei den Urnengräbern sollten die Platten jedoch weiter Verwendung finden. Nach den Ausführungen von Bürgermeister Walter Hengstler soll der Vorschlag, die Grab-Zwischenwege bei Erdgräbern künftig zu schottern, nicht nur für die Erweiterungsfläche, sondern auch bei der weiteren Belegung des Bestandes gelten. Er machte deutlich, dass mit der empfohlenen Neuregelung, auch der Einheitlichkeit wegen, Grabeinfassungen verbindlich vorzuschreiben sind.

Zum Vorschlag der Verwaltung gab es unterschiedliche Meinungen. Während Ulrike Benz (FB/SPD-Fraktion) den Verwaltungsvorschlag unterstützte, zumal sich die Platten heben und senken, plädierte Paul Haug (FW/FDP) nicht zuletzt auch aus Kostengründen für die Angehörigen die bisherige Regelung beizubehalten, da die Platten auch nachjustiert werden können. Für die CDU-Fraktion hielt Hubert Seeger eine Entscheidung für schwierig und befürchtete auf Dauer keine einheitliche Lösung hinzubekommen. Er bemängelte, dass die umfassende Friedhofsplanung hierzu keine Empfehlungen gibt. „Wir sind doch keine Friedhofsgestalter“, betonte er. Von Christoph Moriz wurde der Verwaltungsvorschlag unterstützt. Uwe Kraft gab zu bedenken, den Angehörigen als Kostenträger eine gewisse Gestaltungsfreiheit zu gewähren. Aulfingens Ortsvorsteher Uwe Fröhlin verwies darauf, dass sich in Aulfingen wie wohl auch in allen weiteren Stadtteilfriedhöfen die Befestigung der Grab-Zwischenwege mit Schotter seit langem bestens bewährt habe. Schlussendlich setzte sich der Verwaltungsvorschlag durch. Ortsvorsteher Jürgen Keller, Leipferdingen, hielt es für erforderlich, über die Möglichkeit weiterer Bestattungsformen nachzudenken. Bürgermeister Walter kündigte an, dass hierzu bereits ein Termin in Vorbereitung sei.

Für die langfristige Gestaltung des Stadtfriedhofes hat das Gremium auf der Grundlage der in Auftrag gegebenen Fachplanung bereits die Eckpunkte festgelegt. Danach soll unter anderem eine Blickachse geschaffen werden, die bereits im Zugang zum Friedhof ansetzt, die Walburgiskapelle in den Fokus rückt und über das bestehende Friedhofsareal bis in die Erweiterungsfläche reicht. Im Umfeld der Kapelle soll mehr Freiraum, auch als Versammlungsfläche, geschaffen werden. Die Grabflächen sollen weniger eng als bisher angelegt werden und der Friedhof insgesamt mehr begrünte Rückzugsflächen bieten. Auf der Erweiterungsfläche, die als ausgeprägte, begrünte und baumbestandene Ruhezone angelegt wird, sind Baumrasengräber und eine Urnenwand vorgesehen.

Gesamtplanung

Laut Bürgermeister Hengstler wird dem Gemeinderat in der Sitzung am 15. Mai die fertig gestellte Gesamtplanung für den Geisinger Friedhof vorgelegt. Das Gremium kann dann über die Planung einen Beschluss fassen. Während die Umsetzung der Planung im Erweiterungsbereich dann anlaufen kann, ist dies in der Bestandsfläche nur schrittweise möglich, da die Ruhezeiten der vorhandenen Gräber berücksichtigt werden müssen. (wf)