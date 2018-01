Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Narren wecken Kreativität beim Nachwuchs

Latschari vermitteln bei Workshop Hintergrundwissen zur örtlichen Fasnet.

Basteln für die bevorstehende Fastnacht und dabei noch etwas über die Narrenzunft lernen. In diesen Genuss kamen die Kinder in Kirchen-Hausen: Die Narrenzunft Latschari 1911 aus Kirchen-Hausen hat wie in den Vorjahren den Narrennachwuchs zum Workshop in die Pausenhalle der Schule eingeladen. Je nach Interesse der Kinder wurden weiße Hemden für die Hemdglonker bemalt. Entweder mit einer Hexe oder einem Latschari auf dem Rücken. An einem anderen Platz wurden die Zottel für die Latscharis hergestellt oder Hexenbesen gebunden und Trommeln zum Fasnetantrommeln hergestellt.

Bei allen Gruppen waren erwachsene Latscharis oder Hexen mit dabei und unterstützten die Kinder und leiteten sie an. So wird schon früh das Interesse der Kinder an der Fastnacht geweckt, ein selbst gemaltes Hemd am schmotzigen Donnerstag beim Antrommeln ist natürlich das beste Narrenhäs. Und das wird dann auch stolz präsentiert und getragen. Verkauft wurden auch die neuen Kindermasken sowohl für Hexen wir auch für Latscharis. Sie wurden von der Zunft bestellt und werden nun verkauft, Zunftmeister Christoph Moriz hat noch weitere Masken zum verkaufen. Die Masken sind aus Pappmaché und wurden vom Elferrat noch zusätzlich mit Klarlack versehen, damit auch ein Regen- oder Schneeschauer den Masken nichts anhaben kann.

Gerade die Herstellung von Zotteln für den Latschari ist eine aufwändige Angelegenheit, die nicht nur viel Wolle benötigt, sondern auch viel Zeit und Geduld in Anspruch nimmt. Das eine oder andere Hemd wurde dann noch nachgearbeitet, die Ölfarbe muss natürlich noch entsprechend trocknen. So ist das Hexen- und Latscharigesicht auch bei Regen oder Schnee noch ein solches und nicht verwischt.

Die diesjährige Saison ist kurz, am kommenden Samstag, 13. Januar, fahren die Kirchen-Hausener zum Narrentreffen nach Unadingen. Abfahrt ist um 13.30 Uhr jeweils am "Sternen" und beim ehemaligen "Adler". Der Umzug in Unadingen beginnt um 15.33 Uhr. Und eine Woche später, am 20. und 21. Januar, sind die Kirchen-Hausener beim Narrentag in Tengen mit dabei.