Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Kirchenchor-Vorstand ist wieder komplett

Rosmarie Zürcher ergänzt Team nach Rücktritt von Edmund Elsäßer. Karl-Otto Hirt für 35-jährige Zugehörigkeit geehrt.

Der katholische Kirchenchor Kirchen-Haussen hat wieder einen Kapitän: Beate Gschlecht, engagierte Dirigentin des Chores, leitete die Generalversammlung des Chores im Pfarrsaal und verglich das abgelaufene Jahr mit einer Seefahrt. Die war manchmal ruhig, stürmisch, aber auch rau und aufschäumend. "In der rauen See haben wir den Kapitän verloren, dann kam keine einfache Zeit, die jedoch im Team gemeinsam gemeistert wurde. Nun sind wir wieder in ruhigem Fahrwasser", konstatierte die Dirigentin, gesanglich hatte der Chor viele Hochdruckgebiete. Mit dem Kapitän war der Rücktritt des ersten Vorsitzenden Edmund Elsäßer im letzten Jahr gemeint. Bei der Generalversammlung konnte diese Position nunmehr mit Rosmarie (Romy) Zürcher neu besetzt werden. Sie fungiert künftig als Sprecherin des Vorstandes.

Gesanglich und musikalisch ist einiges geplant, so die Dirigentin. Ende Februar umrahmt der Chor den Trauergottesdienst der Hospizgruppe in Geisingen. In diesem oder spätestens im nächsten Jahr ist wieder ein Kirchenkonzert geplant. Außerdem hat die Pfarrgemeinde hinsichtlich der Orgelrenovierung eine Anfrage nach einer Mitwirkung gestellt.

Bei der Versammlung konnte Karl-Otto Hirt für 35-jährige Zugehörigkeit geehrt werden, ferner Martin Schelling für 20 Jahre. Schelling war jedoch an diesem Abend verhindert. Seinen Bericht als Schriftführer verlas seine Ehefrau Ursula bei der Versammlung. Der Kirchenchor tritt nicht nur in der Kirche und bei kirchlichen Veranstaltungen auf, sondern ist auch in der Dorfgemeinschaft aktiv, wofür der Chor seitens des Pfarrgemeinderats von Judith Gebauer und von der politischen Gemeinde von Ortsvorsteher Christoph Moriz Dankesworte entgegennehmen konnte. Die Festlaube des Kirchenchores, die seit der letzten Teilnahme beim Geisinger Straßenfest 2015 zum Verkauf steht, hat inzwischen den Besitzer gewechselt wie bei der Versammlung von Artur Honold mitgeteilt wurde.