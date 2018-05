Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Kinder entdecken Natur und Wald

Waldtage in Kindergärten eröffnen neue Horizonte. Laub und Tannenzapfen werden zum natürlichen Spielzeug.

Waldtage im Kindergarten: Darauf freuen sich die Kinder schon lange, die gewohnte Umgebung des Kindergartens mit Lego, dem Spielzeugtraktor oder der Puppenecke mit der Natur zu tauschen. Jüngst stand beispielsweise beim Kindergarten Kirchen-Hausen wieder die dreitägige Waldaktion an.

Treffpunkt Waldsofa: Drei Vormittage im Wald, da erlebt man viel und es gibt nachher zuhause viel zu erzählen. Ausgestattet mit Vesper in den kleinen Rucksäcken, machten sich dann fünf Erzieherinnen vom Kindergarten durch das Neubaugebiet ins Pfaffental auf den Weg, einen Bollerwagen mit allerlei Material von Küchenrollen bis Wasser im Schlepptau. Im Bereich "Hinter Ried" ist der Waldtag-Platz des Kindergartens, zweimal im Jahr. Ob da wohl noch das Waldsofa steht? Immer wieder stehen die Waldtage auf dem Programm und die Stelle ist den meisten Kindern vertraut. Denn das Waldsofa ist Ersatz für den Stuhlkreis, ist Ersatz für die Tische und Stühle beim Vesper. Denn Bewegung in der Natur und im Wald machen ja auch hungrig.

Der Kirchen-Hausener Kindergarten ist nicht der einzige, der Waldtage durchführt, auch die meisten anderen Kindergärten der sechs Einrichtungen in der Region Geisingen haben Waldtage im Jahresprogramm. Beobachtet man die Kinderschar eine Weile, dann fällt auf, dass man im Wald keinerlei Spielzeug benötigt. Da wird jeder Tannenzapfen, ein Ast oder verfaultes Stück Holz zum Spielzeug. "Die Kinder sind sehr kreativ", sagt Erzieherin Sabine Strauch.

Wenn es wochenlang trocken ist, verkriechen sich Käfer, Würmer und Spinnen und es braucht schon Spürsinn, etwas zu finden. Je größer der Käfer, umso stolzer der derzeitige Besitzer der Becherlupe. Manche – vorwiegend Mädchen – ekeln sich vor Spinnen, Tausendfüßler, Ameisen oder Käfern, andere greifen dagegen beherzt zu und fangen das Tier. Aber es gilt: Fangen, ansehen und dann wieder laufenlassen. Buben schleppen zu dritt und viert große Äste herum, je größer umso lieber. Dann wird ein Haus gebaut, Kinder gehen mit Naturmaterialien sehr kreativ um, der Wald bringt auch Herausforderungen mit sich, da ist der Boden nicht eben, man kann stolpern und muss deshalb aufpassen. Die Förderung des Gleichgewichtgefühls, und dann noch das Auseinandersetzen mit einer anderen Umgebung, werden so spielerisch trainiert. Revierleiter Rapp erzählt: Bei den Waldtagen in Kirchen-Hausen kam dann noch Revierleiter Karl-Ernst Rapp dazu und erzählte vieles über den Wald. Etwa zu den unterschiedlichen Bäumen oder den Tieren des Waldes und Rapp hatte viele Fragen zu beantworten. Nach dem Vesper zur Mittagszeit ging es dann wieder zurück in den Kindergarten. Zuhause gab es viel zu erzählen über die Erlebnisse im Wald. „Wir hoffen, dass uns nicht überzogene Vorschriften und Auflagen die Waldtage streichen", betont Sabine Strauch vom Erzieherteam.

Lernort Wald

Wald- und Naturtage in Kindergärten, die nicht ausschließlich so genannte Waldkindergärten sind, haben einen hohen Stellenwert und sind bei den Kindern sehr beliebt. Der Wald bietet den Kindern so viele Erfahrungen wie sonst kein anderer Lebensraum. (ph)