Kirchen-Hausen Kirchen-Hausen wird zum Guggendorf

Zahlreiche Guggenmusiken gratulieren am Wochenende der Kaputten 13 zum 35. Geburtstag.

Am kommenden Wochenende ist es in Teilen von Kirchen-Hausen aus mit der Ruhe. Närrische Töne in Fortissimo sind angesagt, der Grund ist das 35-jährige Bestehen der Guggenmusik Kaputte 13, das am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, gefeiert wird. Schon seit einigen Wochen sind die 30 Aktiven mit den Vorbereitungen beschäftigt. Das Zelt neben der Kirchtalhalle wurde aufgestellt, die notwendigen Vorarbeiten wie das Einebnen des Bodens und die Verlegung von Leitungen wurde schon im Herbst erledigt. Da gab es noch einiges in den letzten Tagen zu tun, der heißen Phase, bis heute, Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr die Halle öffnet. Das Fest findet sowohl in der Kirchtalhalle, als auch im Zelt daneben statt, Zugang ist aber nur über die Halle möglich.

Die Kirchtalhalle und das Festzelt sind miteinander mit einem kleineren Zelt als Durchgang verbunden. Ab 20.30 Uhr spielen dann die ersten Guggenkapellen in beiden Lokalitäten. Am Freitag sind dann ab 20.30 Uhr Guggis im Viertelstunden-Takt auf den beiden Bühnen, Guggenmusik in allen Facetten und Stilrichtungen pur und beinahe bis zum Abwinken.

Am morgigen Samstag wird es dann ernst in Kirchen-Hausen. Ab 14 Uhr ist die Besenwirtschaft im Jugendclub offen, im Bereich Kirche/Sternen treffen dann nach und nach die Guggenmusiken und sonstigen Vereine und Gruppierungen ein, die am Umzug teilnehmen. Dieser startet um 17 Uhr beim Gasthaus "Sternen" und führt über die Aitrachtalstraße zum Festzelt und zur Halle. Die Guggenmusiken kommen aus vier Ländern, Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich, ein internationales Guggentreffen. Das Gleiche bietet sich dann am Samstag ab 18 Uhr.

Anlässlich des Umzuges sind die Aitrachtalstraße sowie die Ringstraße von 14 bis 19 Uhr voll gesperrt. Im Bereich der Kirchtalhalle/Rathaus kann es an beiden Tagen auch außerhalb der Sperrung zu Beeinträchtigung kommen. Viel Zeit zum Ausruhen haben die Akteure der Kaputten 13 nicht, nach dem Abbau des Zeltes steht dann die Fasnet 2018 an, bei der die K 13 außerhalb und auch in Kirchen-Hausen aktiv dabei ist.