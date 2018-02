Die Guggenmusik Kaputte 13 aus Kirchen-Hausen hatte am Freitag und Samstag zu ihrem Geburtstagsevent eingeladen.

Die K 13 wurde 35 Jahre alt und ließ es buchstäblich krachen. Guggenmusiken aus vier Ländern nahmen hieran teil, für viele der Guggenmusiken war es eine Selbstverständlichkeit, nach Kirchen-Hausen zu kommen, konnten sie in den vergangenen Jahren doch die K 13 ebenfalls schon öfters bei sich bei ähnlichen Veranstaltungen begrüßen. Und viele traf man auch auf internationalen und nationalen Wettbewerben und Veranstaltungen und hat bei solchen Anlässen freundschaftliche Bande geknüpft.

Die rund 30 Aktiven der K 13 wurden von zahlreichen Helfern aus Kirchen-Hausen von anderen Vereinen unterstützt. Guggenmusik pur in allen Facetten prägte das Bild und die Geräuschkulisse, Schlag auf Schlag ging es in der Festhalle von Kirchen-Hausen und im Zelt nebenan, das durch einen Verbindungsgang verbunden war, mit den Guggen. Im Zelt durfte geraucht werden, in der Halle natürlich nicht, dort war dann mit dem Rauch und der Unterstützung der Nebelmaschine entsprechender Dunst, der optisch auch sein Gutes hatte.

Guggenmusiken von etwas mehr als einem Dutzend Akteure bis hin zu Guggen mit 50 bis 60 Aktiven traten auf, entsprechend war auch der Sound. Mit die größten Gruppen war die benachbarte Leipferdinger Guggenmusik Untersibbersi Glonki und die Pföhrassler aus Lichtenstein. Die Gruppe erfüllte auch den politischen Wunsch der Landesregierung was die Frauenquote betrifft, hier waren die Damen sogar in der Überzahl. Guggenmusiken in reiner Männerbesetzung sind die Minderheit, auch Kirchen-Hausen gehört noch zur reinen Männerriege.

Alle Guggen haben eines gemeinsam, die Lautstärke in Fortissimo. Und jede Guggenmusik hat ihren eigenen Sound. Sechs Stunden am Stück Guggenmusik pur, jede Gruppe hatte eine Viertelstunde Zeit für ihren Auftritt und das Ganze ging sehr diszipliniert ab. Aufmarsch, Auftritt und Abmarsch, der Bitte des Veranstalters kamen alle Guggen nach und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Dabei fanden sowohl im Zelt wie auch in der Halle die Auftritte statt, die Kapelle, die im Zelt auftrat, hatte später noch einen Auftritt in der Halle, und umgekehrt. Insgesamt waren bei den Auftritten knapp 40 Guggenmusiken dabei. Eine Großveranstaltung, die hier organisiert wurde, Erfahrungen hatte man ja genügend. Vor 15 Jahren, zum 20-Jährigen wurde ein Guggentreffen als Probe für das 25-Jährige organisiert, aus Fehlern lernte man und ließ es beim 25-Jährigen richtig krachen. Was nun beim 35-Jährigen organisiert wurde, stand dem Event vor zehn Jahren in nichts nach. Kirchen-Hausen wurde zum Mekka der Guggenmusiken aus Süddeutschland, der Schweiz, Italien und aus Lichtenstein.

Kaputte 13

Die Guggenmusik Kaputte 13 wurde nach der Fasnet 1983 im ehemaligen Gasthaus Burg gegründet. In der Nachbetrachtung der Fasnet 1983 wollte man diese aufpeppen und beschloss eine Guggenmusik zu gründen. Der Name rührt von den Gründungswilligen her, es waren 13, einer sprang jedoch wieder ab und bei der nächsten Zusammenkunft waren es noch zwölf, also eine kaputte 13. (ph)