Kirchen-Hausen Kaputte 13 aus Kirchen-Hausen feiert zwei Tage

Guggen-Spektakel zum 35-Jährigen. Musiker aus vierLändern gratulieren.

In der Region Geisingen gibt es auch in diesem Jahr einen närrischen Umzug vor der Fasnet: In Kirchen-Hausen feiert die Guggenmusik Kaputte 13 ihr 35-jähriges Bestehen ab dem 2. Februgar. Dann ist erst mal rund um die Kirchtalhalle Schluss mit Ruhe, wenn die K 13 zum zweitägigen Geburtstagsfest einlädt und Guggenmusiken aus vier Ländern Kirchen-Hausen ansteuern. Die K 13 wird 35 Jahre alt und nach dem Jubiläum vor zehn Jahren halten es die Mitglieder der K 13 für angebracht, wieder einmal zu feiern.

Die Kaputte 13 ist in nicht nur in Deutschland bekannt, immer wieder besuchen die Musiker Guggenfestivals und –treffen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und weiteren Ländern. Viele Auftritte vor der eigentlichen Fasnet absolvieren die Musiker in ihren Outfits in den Farben lila, gold und schwarz, bis dann die Fasnet in Kirchen-Hausen kommt. In früheren Jahren hatte die K 13 zusätzlich zu den Terminen im Ort auch noch solche auswärts, seit einigen Jahren sind sie aber mehr oder weniger nur noch im Ort präsent.

„Wir sind Kirchen-Hausener und wollen den Schwerpunkt an Fasnet auf den eigenen Ort setzen“, betonten der Vorsitzende Wolfram Engesser wie auch der Gründungsvorstand Rainer Neumann.

Gegründet wurde die K 13 am 20. Februar 1983. Nach der Fasnet saßen in der Burg einige Musiker und Hexen beieinander und analysierten die vergangene Fasnet. Zu wenig Pepp und zu langweilig meinten einige, und sahen in der Gründung einer Guggenmusik, die dieses Manko abstellen sollte, eine Lösung. 13 Personen waren von der Idee begeistert, doch beim nächsten Treffen waren es nur noch zwölf, weil einer absagte. Auf der Suche nach einem Namen war man schnell fündig: Da es keine 13 mehr waren, sondern zwölf, wurde es die Kaputte 13. Bis zur ersten Fasnet 1984 waren es aber schon 16. Immer wieder kamen neue Musiker hinzu, bisherige Mitglieder gingen. Einige sind noch von Anfang an dabei, allen voran der erste Präsident Rainer Neumann, ferner Adolf Lütte und Bernhard Birk, Karl-Martin Wenger kam 1984 hinzu und ist noch dabei.

Seit 1991 ist die K 13 internationaler musikalischer Botschafter von Kirchen-Hausen. Das zehnjährige Bestehen wurde im Sommer gefeiert, zum 15-Jährigen wurde die erste CD herausgebracht. 2001 übernahm Johannes Maier das Amt des Vorsitzenden von Rainer Neumann, 2007 ging dies an Wolfram Engesser über, der bis heute die K 13 führt. Musikalischer Leiter war am Anfang Freddy Trendle, in den 1990-er Jahren übernahm dies dann Hannes Schell aus Engen, der die K 13 bis heute musikalisch leitet. Das 20-Jährige wurde zur Generalprobe für das 25-Jährige, man wollte Erfahrung sammeln und dieses Jubiläum wurde dann 2009 groß gefeiert, gleichzeitig wurde bei diesem Jubiläum die zweite CD vorgestellt. Die Warm-up-Party der K 13 vor Fasnet gehört zum jährlichen Programm, in diesem Jahr fällt diese Party aus, dafür wird an zwei Tagen zünftig gefestet, die ersten Arbeitseinsätze hierfür fanden bereits im Herbst statt, um den Platz und die entsprechenden Leitungen für das Zelt neben der Kirchtalhalle herzurichten. Und seit Wochen wird nun immer wieder ein Arbeitseinsatz durchgeführt, aber auch die Probenarbeit darf nicht zu kurz kommen. Denn beim Jubiläum tritt die K 13 auch an beiden Tagen auf.

Das Fest

Die Guggenmusik K 13 aus Kirchen-Hausen feiert an zwei Tagen ihr 35-jhriges Bestehen. Am Freitag, 2. Februar, startet das Fest. Um 10 Uhr ist Empfang der italienischen Band Muja, um 19 Uhr ist ein Guggenempfang in der Halle und ab 20.30 Uhr dann die Fete in Halle und Zelt. Am Samstag, 3. Februar, ist ab 15 Uhr Empfang der Umzugsteilnehmer beim Jugendclub und "Sternen", um 17 Uhr startet der Umzug vom Sternen zur Halle, ab 18 Uhr spielen die ersten Guggen in Zelt und Halle. An beiden Tagen tritt die K 13 dann gegen 0.35 Uhr im Zelt auf. (ph)