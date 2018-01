Geisingen Junge Geisinger Musiker stolz auf Lernerfolg

Prüfungen gemeistert: Geisinger Bläserschüler freuen sich über ihr Juniorabzeichen.

Die musikalische Laufbahn des Nachwuchses für die sieben Musikvereine der Bläserschule startet mit den unterschiedlichen Kursen von Blockflöten, Früherziehung und dann der ersten Ausbildung an Blasinstrumenten. Und dann steht auch schon die erste Prüfung an, die Abnahme des sogenannten Juniorabzeichens. Für einige ist es bereits das zweite Abzeichen, wenn sie im Blockflötenunterricht waren und dann den Blockflötenführerschein haben. Beim Juniorabzeichen gilt es dann schon etwas mehr Können zu demonstrieren. Sei es nun theoretisch oder praktisch. Die Prüfung beinhaltet beide Teile. Für einige Nachwuchsmusiker stand diese Prüfung an, Stefan Buss und Alexander Mayer waren Prüfer für die Praxis, vor ihnen mussten die Zöglinge vorspielen. Und es musste auch ein theoretischer Teil absolviert werden, hier waren Annika Tritschler und Jessica Bühler die beiden Prüferinnen, die Gesamtleitung hatte Ingrid Fromm die auch die Verleihung der Urkunden vornahm.

Vom Musikverein Zimmern waren Julian Sterk, Luis Baumann und Sarah Baumann dabei. Von Musikverein Polyhymnia Leipferdingen Colin Gönner, sie hat nur den theoretischen Teil absolviert, ferner Lisa Weh, Julian Heizmann, Emil Speck und Laurin Hall. Vom Musikverein Aulfingen legte Nico Hauptner die Prüfung erfolgreich ab und von der Stadtmusik Geisingen Elena Huber und Elias Springindschmitten. Ingrid Fromm ermunterte die erfolgreichen Absolventen, weiter zu machen und dann bald das Leistungsabzeichen in Bronze abzulegen. "Bis dahin gilt es noch viel üben und lernen", erklärte Ingrid Fromm.