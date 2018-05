Geisingen Jetzt für Geisinger Bläserklasse anmelden

Musikbegeisterte Kinder können in Geisingen und Kirchen-Hausen ein besonderes Angebot wahrnehmen.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Bläserklassen an den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen 2016 steht in einigen Wochen der Abschluss der zweiten Bläserklassen mit dem Ende des Schuljahres an. Nach dem Werbekonzert der Geisinger Bläserklasse konzertierten die zwölf Kirchen-Hausener Schüler vor einigen Tagen im Festzelt des Musikvereins. Vier der acht Bläserklassenschüler sind aus Aulfingen. Die Bläserschule, die die Ausbildung für alle Musikvereine in der Region Geisingen organisiert, hofft darauf, dass alle nach den Schulferien weitermachen. Nach der zweijährigen Ausbildung in der Bläserklasse geht es dann in der Bläserschule weiter, der Grundstein ist ja bereits gelegt, das Interesse an Blasmusik geweckt.

Die Bläserklasse ist eine Kooperation zwischen der Bläserschule und den beiden Grundschulen für interessierte Schüler der zweiten und dritten Klassen. Zwei Jahre lang erhalten sie Unterricht in der Schule durch Musiker. Und zwar sowohl Einzelunterricht wie auch in der Gruppe. Immer wieder überraschen die Musikknirpse schon wenige Wochen nach dem Beginn der Ausbildung mit den Auftritten, wie auch beim Dorffest des Musikvereins. Der Unterricht außer den Schulferien dauert zwei Jahre.

Wie läuft der Unterricht ab? In Kirchen-Hausen sind die Musiklehrer Ference Guti und Antal Fenyvesi tätig. Die jeweiligen Unterrichtstage werden von den Schulleitung in Absprache mit der Bläserschule und den Ausbildern festgelegt und sind im Stundenplan eingebunden. Anmeldungen nehmen die beiden Grundschulen Kirchen-Hausen und Geisingen im Sekretariat oder beim Rektor entgegen. Nach der Anmeldung wird noch eine Instrumentenprobe mit den Interessenten durchgeführt. Interessenten werden außerdem noch zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für zwei Jahre und schon jetzt können Anmeldungen für das neue Schuljahr vorgenommen werden. Je früher umso besser für die Organisation. Infos auf der Homepage der Bläserschule Geisingen.