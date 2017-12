Geisingen In Geisingen spielen Kinder an Heiligabend die Herbergssuche

In Geisingen zeigen Kinder an Heiligabend die Herbergssuche. Die Aufführungen sind zum Teil losgelöst von der typischen Geschichte mit zeitkritischem Hintergrund.

Zahlreiche Gottesdienste in den Kirchen der Region Geisingen fanden über die Weihnachtsfeiertage statt. Aufgrund der Tatsache, dass die Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau nur noch einen Pfarrer hat, fanden nicht an allen Tagen Gottesdienste in allen Pfarrkirchen statt. Am heiligen Abend waren aber in allen fünf Kirchen Krippenfeiern, teilweise als Wortgottesdienst, die entweder von Lektoren abgehalten wurden, oder aber auch Christmetten, die Pfarrer Adolf Buhl zelebrierte. Am heiligen Abend waren in Leipferdingen und in Geisingen eine Christmette und in Leipferdingen ein Familiengottesdienst. In Geisingen führten die Erstkommunikanten ein ganz anderes Krippenspiel auf. Sie kamen von hinten in die Kirche und stellten die einzelnen Figuren rund um die Krippe vor. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor umrahmt.

In Kirchen-Hausen führte eine Anzahl von Kindern und Jugendlichen ein Krippenspiel auf, danach spielte die Bläserjugend noch einige Lieder am Lindenbaum, währenddessen Glühwein und Punsch ausgeschenkt wurde. Eine jahrelange Geste des Musikvereins und dessen Nachwuchs bevor es zur Bescherung nach Hause ging. In Gutmadingen führten die Kinder ein Krippenspiel auf. Am ersten und zweiten Feiertag waren dann verteilt die Hochämter, die dann von den jeweiligen Kirchenchören und auch von Musikern umrahmt und mitgestaltet wurden. So fanden am ersten Feiertag in Aulfingen und in Kirchen-Hausen und am zweiten Feiertag in Leipferdingen und Gutmadingen Hochämter statt.

In der evangelischen Markuskirche fand am Heiligen Abend ein Gottesdienst für Kinder und Erwachsene statt, Kinder aus der Kirchengemeinde führten ein Weihnachtsspiel auf. In allen Kirchen war das Krippenspiel für die Kinder natürlich ein besonderes Ereignis, galt es doch vor so vielen Gottesdienstbesuchern zu spielen, zu sprechen und zu singen. Und oft wurden anstelle des "klassischen Krippenspiels" mit Herbergsuche auch kritische und aktuelle Texte eingearbeitet.