Geisingen Gutmadinger Wehr ist die stärkste Abteilung

Die Feuerwehr Gutmadingen ist mit 44 Aktiven die stärkste Abteilung der Geisinger Gesamtwehr, die Mitglieder haben einen guten Ausbildungsstand.

Die Freiwillige Feuerwehr Gutmadingen hat derzeit 44 Aktive und ist damit weiterhin die größte Abteilung der Geisinger Gesamtwehr. Dies wurde auf der Generalversammlung der Wehr bekannt. Nach zahlreichen Einsätzen 2016 war das abgelaufene Jahr mit nur einem Brand relativ ruhig, betonte Abteilungskommandant Bernd Wullich. Dabei hätten sie dank der Personalstärke am Montagmorgen mit einer guten Tagesverfügbarkeit einen Großbrand verhindert, sonst wäre in dem alten Gebäude ein Großbrand entstanden, so Wullich weiter.

Die Wehr ist nicht nur personell gut aufgestellt, sondern auch gut ausgebildet. Sie hat allein sieben Gruppenführer, zwölf Maschinisten und 14 Atemschutzgeräteträger, die auch zur Unterstützung anderer Abteilungen der Gesamtwehr bei Einsätzen alarmiert werden. Von den 44 Aktiven sind sechs in der Altersmannschaft. Gutmadingen hat fast jährlich neue Wehrmänner, hier stimmt auch die Kameradschaft, zur Pflege werden Veranstaltungen durchgeführt wie Grillfeste und Wanderungen. Dies hob auch Ortsvorsteher Norbert Weber hervor, der das vielfältige Engagement der Wehr in der Gemeinde betonte. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Bernd Knittel, ehrte sechs Wehrmänner mit Verbandsabzeichen: für zehn Jahre in Bronze Christopher Deutsch und Tobias Willmann, in Silber für 20 Jahre Bernd Weber und in Gold für 30 Jahre Jürgen Münzer, Erhard Schmid und Bernd Wullich. Letztere, so Ortsvorsteher Weber, seien Leistungsträger der Wehr und Vorbilder, Wullich ist seit 20 Jahren Kommandant, Münzer war zehn Jahre Stellvertreter und Erhard Schmid 25 Jahre Kassierer.

Grußworte richtete auch der stellvertretende Kommandant Norbert Amma an die Wehrmänner und erläuterte den Stand der Fahrzeugbeschaffungen. Zahlreiche Aktive sind für Lehrgänge angemeldet, vielleicht tritt eine Gruppe bei den Leistungswettkämpfen an, hoffen Wullich und Amma.