Gutmadingen Gutmadinger Sänger und Ensemble Zephir inszenieren Kirchenkonzert

Trompetenprofis und Kirchenchor treten gemeinsam auf.

Ein außergewöhnliches Konzert findet in Gutmadingen am Sonntag, 7. Januar, in der Pfarrkirche statt. Zu Gast ist das professionelle Blechbläser-Ensemble Zephir, das an diesem Abend gemeinsam mit dem katholischen Kirchenchor Gutmadingen zum Konzert „Blech trifft Stimme“ einlädt. Im Januar diesen Jahres war Zephir schon einmal zu Gast, gemeinsam mit dem Bregenzer Chor Grande Amici. Zephir ist am Samstag, 6. Januar, in Bregenz in der Kreuzkirche am Ölrain zu Gast und spielt dort auf.

Bei den Akteuren am Instrument des Ensembles Zephir handelt es sich um Musiker, die fast alle Schüler des Trompetenprofessors Malte Burba in unterschiedlicher Besetzung sind und waren. Unter ihnen ist auch der aus Gutmadingen stammende Markus Burger, der mit dem Auftritt in Gutmadingen erneut ein Heimspiel hat. Er war mit Zephir schon mehrmals in der Pfarrkirche zu Gast und hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Ensemble begeisterte bereits dreimal mit seiner Kammermusik mit Trompetenklängen in der Kirche in Gutmadingen die Zuhörer. Das Ensemble Zephir setzt sich aus professionellen Musikern aus ganz Deutschland zusammen, die von dem renommierten Professor Burba unterrichtet wurden. Es wurde 2002 gegründet und hat an Blechbläserwettbewerben in Passau und Brüssel erfolgreich teilgenommen.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei Julitta Vöckt (Telefon 07704/919 647), Heidrun Münzer (Telefon 07704/919 999), Norbert Deutsch (Telefon 07704/6259), im Gasthaus "Sternen" in Gutmadingen oder bei Frisurenwerkstratt Creativo.

Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 14, für Kinder bis 13 Jahre fünf Euro. Der Kirchenchor probt schon seit Wochen auf diesen anspruchsvollen Auftritt und ist der Meinung, dass die Eintrittskarte auch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte.