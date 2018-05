Gutmadingen Gutmadinger Kramer-Treffen als große Gemeinschaftsaufgabe

Alle Gutmadinger Vereine helfen beim Fest mit. 400 historische Schlepper werden am 19. und 20.Mai im Dorf erwartet.

Nur noch wenige Tage dann beginnt für die Gutmadinger Vereine der Aufbau für das inzwischen zu einem der größten Feste der Region angewachsenen Kramer-Treffen. Am kommenden Mittwoch werden die ersten Vereine damit beginnen, ihre Festlauben aufzubauen. Denn die weit über 10 000 Besucher, die auch in diesem Jahr wieder erwartet werden, wollen nicht nur alte Traktoren und Landtechnik bestaunen, sondern darüber hinaus sich auch stärken. Es gibt keinen Verein – außer der Feuerwehr und dem Narrenverein – der nicht direkt mithilft. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Vereine nicht wollen, die Mitglieder sind nahezu allesamt noch in anderen Vereinen und kein Helfer kann sich teilen. Denn jeder Verein braucht Akteure, Helfer und Unterstützer.

Mit dem Aufbau beginnen die Vereine und Organisationen am Mittwoch, 16. Mai, ab 18 Uhr. Aus diesem Grund ist auch die Alemannenstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt, und zwar bis zum Pfingstsonntag, 20. Mai, gegen 21 Uhr. Der Busverkehr (Linienverkehr) ist ab Mittwoch, 16. Mai, ab 18 Uhr bis zum Pfingstmontag, 21 Uhr, geändert. Die Bushaltestellen in der Ortsmitte werden nicht angefahren, Ersatzhaltestellen sind in der Alemannenstraße 15/17 in Richtung Geisingen (gegenüber der Haltestelle beim ehemaligen Kindergarten/Haus Wenzel). Die Haltestellen Hauserswiesenring werden in beiden Richtungen angefahren. Am Samstag, 19. Mai, und Sonntag, 20. Mai, wird Gutmadingen nicht angefahren, auch nicht von den Rufbussen. Am Samstag, 19. Mai, ab 10 Uhr bis Sonntagabend, 20. Mai, 21 Uhr, ist die Durchgangsstraße komplett gesperrt. Während des Festaufbaus wird der Verkehr über die Hans-Kramer-Straße/Zehntgasse umgeleitet.

Die Kramer-Freunde selbst haben ebenfalls alle Hände voll zu tun, in der Scheune von Karl Glunk und davor stehen einige Zelte und Stände. Da gilt es ferner die gesamte Festlogistik zu organisieren und zu koordinieren. Abfallcontainer, die Duschcontainer beim Übernachtungsplatz beim Anwesen Weber, Umleitungs- und sonstige Beschilderungen sind anzubringen, die Bühne in der Ortsmitte aufzubauen und auch die letzten Termine noch abzusprechen.

Bis an den Festlauben die entsprechenden Schilder montiert sind, vergehen einige Stunden Aufbau, bis in die "goldene Ackerschiene" eingeladen werden kann. Diesen Namen haben die Donaumusikanten ihrer Laube gegeben. Anderen Bezeichnungen sind die Abschlepperklause (FC Gutmadingen), Kolbenfresser (Narrenverein Loräbieschter), Schwungradschenke (Harmonie) oder die schleifende Kupplung (Landfrauen).

Im Verpflegungsbereich sind ferner die Gasthäuser Ochsen, Sternen und Scheune dabei, außerdem der Heimatverein sowie die Bücherei. Einer der Höhepunkt wird die Verlosung des Hauptgewinns, ein restaurierter Schlepper KL 350, am Sonntagmittag sein.

Kramer-Treffen

Die Kramer-Freunde Gutmadingen richten am Pfingstwochenende ihr sechstes Kramer-Treffen aus. Man geht von rund 400 Traktoren, meist vom Fabrikat Kramer aus, die ab Samstag, 19. Mai, ab zehn Uhr Gutmadingen aus ganz Deutschland ansteuern. Zum Rahmenprogramm gehören Besenbinden, ein Sandkasten für Kinder, Seil- und Korbmacher, Dreschen mit Dreschflegel und Dreschmaschine, Holzsägen, Sensen dengeln, Geschicklichkeitsfahren für Kinder, musikalische Unterhaltung in den Festlauben und am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst. (ph)