Geisingen Gutmadinger Kramer-Treffen als größtes Fest

Region Geisingen feiert 2018 Feste und Jubiläen. Geisinger Narrenzunft wird 160 Jahre alt.

Vereinsfeste und Jubiläen prägen das neue Jahr in der Region Geisingen: Das erste Jubiläum feiert die Guggenmusik Kaputte 13 Kirchen-Hausen am 2. und 3. Februar. Die Guggenmusik Leipferdingen hat bereits am 13. Januar ihre Gugg-Topia in der Festhalle in Leipferdingen geplant.

Narrengeburtstag: Die Geisinger Narrenzunft wird 160 Jahre alt und wird zusammen mit dem Täfeleabstauben am 6. Januar eine Ausstellung eröffnen. Auch der Gutmadinger Narrenverein Krähenloch wird 60 Jahre alt und überlegt sich aus diesem Anlass einen Gedenkstein oder Ähnliches aufzustellen, aber Art und Termin sind noch offen.

Der Reigen der Musikkonzerte in der Region Geisingen hat 2018 auch ein Jubiläum dabei. Den Auftakt macht die Harmonie Gutmadingen am 10. März, dann folgt der Musikverein Aulfingen am 17. März mit dem Wunschkonzert, und eine Woche später findet der Festakt verbunden mit dem Konzert des Gutmadinger Musikvereins Donaumusikanten anlässlich des 50-jährigen Bestehens statt. Das Frühjahrskonzert der Stadtmusik beendet die Frühjahrskonzerte am 14. April. Hospizgruppe: Die Hospizgruppe Geisingen wird zehn Jahre alt und hat drei Veranstaltungen geplant. Am 25. März einen Vortragsabend, dann als Höhepunkt einen Vortrag mit Matthias Berg am 5. Mai in der Stadthalle Geisingen sowie am 18. November ein Gottesdienst in der Geisinger Stadtkirche mit den Domsingknaben aus Rottenburg.

Die Saison der Freiluftfeste eröffnet die Gutmadinger Harmonie mit dem Wandertreff am 1. Mai, die der Musikverein Kirchen-Hausen mit dem Dorfhock vom 10.bis 13. Mai weiterführt. Die größte Festveranstaltung ist dann wieder das Kramer-Treffen, das an Pfingsten, am 19. und 20. Mai, in Gutmadingen stattfindet. Das Pfarrbuckfest des Musikvereins Aulfingen ist vom 15. bis 18. Juni, die Sonnwendfeier auf dem Wartenberg am 23. Juni, das Brunnenfest in Leipferdingen vom 29. Juni bis 2. Juli. Das Sportfest der SG Kirchen-Hausen ist nach einjähriger Pause vom 29. Juni bis 1. Juli, vielleicht findet in diesem Zusammenhang auch die Einweihung des Clubheimes statt. Die Donaumusikanten Gutmadingen laden im Jubiläumsjahr vom 13. bis 15. Juli zum Parkfest, und dann am 17. November zum Kirchenkonzert zum Abschluss des Jubiläumsjahres ein. Die Kirchen-Hausener Hexen planen am 14. Juli ihr Brückenfest, der SV Geisingen den Kickertriathlon vom 22. bis 24. Juli, die Feuerwehr Geisingen veranstaltet vom 28. bis 29. Juli ihr Sommerfest. In Kirchen-Hausen ist am 11. und 12. August ein Reitturnier geplant, am 2. September ist ein hohes kirchliches Fest im Plan: Die Bruderschaft Maria Trost wurde vor 300 Jahren gegründet. Hierfür konnte als Festprediger Weihbischof Rainer Klug gewonnen werden. Die Sichelhenke in Leipferdingen findet vom 14. bis 17. September statt, das Kreuzfest in Geisingen am 16. September. Herbstkonzerte: Im Herbst sind dann die Feuerwehr-Herbstfeste, die Buchausstellungen der vier Büchereien der Stadtteile , dann starten die Herbstkonzerte der Musikvereine. Den Auftakt macht hier nicht der Musikverein Kirchen-Hausen, der sein Herbstkonzert am 24. November hat, sondern das Kirchenkonzert der Donaumusikanten Gutmadingen am 17. November. Das Wunschkonzert in Leipferdingen ist am 1. Dezember, der Förderverein der Geisinger Schule lädt zum zweiten Weihnachtsmarkt am 24. November ein. Das letzte Konzert findet dann am 15. Dezember in Geisingen statt, wenn die Stadtmusik aufspielt.

Theaterspaß

Das Jahr 2018 klingt in der Region Geisingen traditionell mit Theateraufführungen und Weihnachtsfeiern aus. Die Theatergaudi der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen ist bereits für den 22. Dezember geplant. (ph)