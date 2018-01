Gutmadingen Gutmadinger Kirchensanierung wird fortgesetzt

Zweiter Bauabschnitt beginnt im neuen Jahr. Gutmadinger Pfarrgemeinde zieht positive Bilanz.

Die Gutmadinger Kirchensanierung geht im neuen Jahr weiter: Aufgrund zusätzlicher Schäden wird 2018 gleich der zweite Bauabschnitt weitergeführt, der nochmals 345 000 Euro kosten soll, nachdem der erste Bauabschnitt bei 542 000 Euro lag, wie der Vorsitzende der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau, Gerhard Glunk, informierte.

„Für manchen Außenstehenden ist es nicht unbedingt nachvollziehbar, wie es funktioniert, aber es läuft vorbildlich, was Gutmadingen aus kirchlicher Sicht leistet“, erklärte Gerhard Glunk bei seinem Jahresrückblick in Gutmadingen. Es ist eine Bilanz ohne Eigenlob, die auch von außen betrachtet so gesehen wird. Und das beschreibt auch sein zweiter Satz: „Das Engagement und die Aktivitäten, die im Bezug zur Kirche das Jahr über geboten werden, sind schon beachtlich und entsprechend erwähnens- und lobenswert." So konnte Glunk zahlreiche Aktionen und Aktivitäten des letzten Jahres auflisten, die für Gutmadingen einmalig, für die Seelsorgeeinheit beispielhaft und durchaus nachahmenswert und für andere bemerkenswert sind. Vor einem Jahr fand ein Konzert mit der Gruppe Zephir und dem Chor Amiki aus Bregenz statt, zahlreiche Spendenübergaben von den Landfrauen und den Kramer-Freunden, die Baustelleninformation mit Frühschoppen, das Orgelkonzert mit Andreas Rütschlin und dem Hegau-Baar-Ensemble, und die Wunschparade mit Gutmadinger Gruppen im Gemeinschaftshaus, die alleine 8500 Euro einbrachte. Dies alles für die Sanierung der Gutmadinger Pfarrkirche, die 2017 begonnen wurde.

Glunk dankte allen, die sich rund um die Pfarrgemeinde einbringen, und bezeichnete die Gutmadinger Ministrantenschar als phänomenal. Nicht nur die stolze Zahl der 34 Minis von Gutmadingen in allen Altersschichten, sondern auch das Engagement der Minis über den Altardienst hinaus, sei beachtlich. Den größten Teil des Ministrantenorchesters beim Minitag in der Arena stellte Gutmadingen, die Minis organisierten auch den gut besuchten Weihnachtszauber in der Ortsmitte, die musikalische Einstimmung der Krippenfeier am heiligen Abend.

Und so wie die Minis sich engagieren, wird in der Pfarrei die Jugendarbeit mit und im Jugendchor intensiv betrieben. Hierfür dankte er der Dirigentin des Kirchenchores, Elke Ringwald Speck, die nicht nur die Sänger des Kirchenchores motiviert, sondern zusammen mit Ann-Katrin Wolf genauso die Mitglieder des Jugendchores. Diesen Jugendchor bezeichnete Glunk als Novum im gesamten Dekanat. So funktioniert Kirche in Gutmadingen in vielfältiger Art bis zur Bücherei, die inzwischen einen Medienbestand von 1730 Artikeln hat, und vielen Helfern und Handwerkern.

Im neuen Jahr geht es gleich weiter. Am kommenden Sonntag, 7. Januar, findet um 17 Uhr ein Konzert des Kirchenchores mit dem Blechbläserensemble Zephir statt. Der Karfreitag wird am 30. März in Gutmadingen als Kreuzwegandacht gefeiert, am 25. Mai gastiert das Ensemble „Sine Nomine“ aus Aachen und das Gutmadinger Kirchenfest steht unter einem besonderen Jubiläum. 300 Jahre Gürtelbruderschaft wird am 3. September gefeiert. Festprediger wird Weihbischof Rainer Klug sein.

Die Gutmadinger Pfarrgemeinde St. Konrad gehört zur Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau, die mit der Raumschaft Geisingen identisch ist, zusätzlich gehört noch die Kirchen-Hausener Filialkirche Hintschingen dazu.

Kartenverkauf

Das Gutmadinger Pfarrgemeindeteam wie auch die einzelnen Gruppierungen haben sich im vergangenen Jahr durch viele Aktionen ausgezeichnet, auch 2018 geht es so weiter. Am 7. Januar ist das nächste Konzert mit den Blechbläserensemble Zephir und dem Kirchenchor. Hierfür gibt es noch Karten im Vorverkauf bei Julitta Vöckt (07704/919 647), Heidrun Münzer (07704/ 919 999), Norbert Deutsch (07704/6259), Gasthaus "Sternen" Gutmadingen (07704/6929) und Creativo Frisurenwerkstatt (07704/ 923 649).