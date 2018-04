Gutmadingen Gutmadinger Firmlinge unterhalten und bewirten Senioren

Geselliger Nachmittag für Gutmadingens ältere Generation bietet viel Abwechslung.

Hochsommerliches Wetter im April führte zu mancher Lücke im Gemeinschaftshaus in Gutmadingen beim Seniorennachmittag, zu dem die Ortsverwaltung eingeladen hatte. Alle zwei Jahre findet dieser Seniorennachmittag statt und immer wird den Senioren in vielerlei Hinsicht ein erlebnisreicher und abwechslungsreicher Nachmittag geboten. Es ist ein Treffpunkt der Generationen. Da sitzen die Senioren und genießen den Nachmittag, Enkel und vielleicht auch der eine oder andere Urenkel sind die Akteure. Denn auch die Kinder des Kindergartens sind traditionell mit dabei bei dieser Veranstaltung. Sie singen Lieder und führen einen Tanz auf, danach gibt es für die kleinsten Akteure noch ein Stück Kuchen. Den haben die Landfrauen, aber auch die eine oder andere Mutter der Firmlinge gebacken.

Für die Firmlinge ist die Mitgestaltung des Seniorennachmittages ebenfalls schon Tradition. Sie bedienen die Senioren mit Getränken, mit Kaffee und Kuchen sowie am Abend mit einem Vesper. Sie unterhalten auch die Gäste. Sei es mit Sketschen oder einem Tanz. Ortsvorsteher Norbert Weber dankte den Helfern für die Unterstützung. Seien es die Landfrauen oder eben die Firmlinge, die in diesem Jahr in großer Anzahl vertreten waren. Fast alle Gutmadinger Firmlinge, aber auch noch einige aus Geisingen, waren hier dabei, unterstützt von den Firmhelfern.