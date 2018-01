Gutmadingen Gutmadinger Donaumusikanten feiern 50-jähriges Bestehen

Rühriger Gutmadinger Verein plant drei Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.

Die Donaumusikanten Gutmadingen feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Drei Veranstaltungen, davon zwei Konzerte, sollen das Jubiläumsjahr prägen. Es gibt anlässlich des Jubiläums kein Musikfest, das Parkfest vom 13. bis 15. Juli wird vom Jubiläum geprägt. Am Freitag, 13. Juli, soll es einen Blasmusikabend nur mit Kapellen aus der Region Geisingen geben. „Alle Kapellen haben schon zugesagt“, informierte die wiedergewählte Vorsitzende Susanne Kobe bei der Hauptversammlung. Das Festbankett ist im Rahmen des Frühjahrskonzertes am 24. März im Gemeinschaftshaus ohne Konzertpartner geplant. „Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet ein Kirchenkonzert am 17. November in der Gutmadinger Pfarrkirche“, so Kobe.

Im letzten Jahr fand das Frühjahrskonzert der Donaumusikanten in der Geisinger Stadthalle statt, da das Gemeinschaftshaus wegen des Umbaus geschlossen war. Der Terminkalender des Donaumusikanten war im letzten Jahr voll, wovon 26 Auftritte zeugen, auch im neuen Jahr sieht es ähnlich aus.

Musikalisch bezeichnete Dirigentin Ines Hasenfratz die Teilnahme am Wertungsspiel nach vielen Jahren Abstinenz als eine Herausforderung und ein Erlebnis für die Musiker. Von den 53 Aktiven sind 26 in der Bläserjugend. Zahlreiche Jugendliche haben die Leistungsabzeichen vom Junior bis zum Goldenen abgelegt, Anna-Maria Kobe war diese erfolgreiche Absolventin. Neue Kassiererin der Bläserjugend wurde Liesa Ohnmacht, die 18-jährige Studentin übernahm das Amt von Martin Huber, der Beisitzer im Hauptverein wurde.

Bei den Wahlen wurde Susanne Kobe als Vorsitzende und Claudia Stark als Schriftführerin bestätigt, Beisitzer wurden Oliver Burger und Martin Huber. Bei der Bläserjugend wurde Stefan Willmann als Vorsitzender und Pascal Bewer als Schriftführer wiedergewählt, neue Kassiererin ist Lisa Ohnmacht. Ortvorsteher Norbert Weber dankte den Mitgliedern für die kulturelle Arbeit und Jugendausbildung in Gutmadingen.