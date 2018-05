Geisingen Gute Noten für den Geisinger Stadtwald

Im Forst exisitert ein überdurchschnittlicher Holzvorrat. Geisinger Räte informieren sich bei der Waldbegehung.

Der Fortbetrieb der Stadt Geisingen ist gut aufgestellt. Zu diesem positiven Ergebnis kommt die im Rahmen der Forsteinrichtung durchgeführte Inventur. Der Stadtwald zeichnet sich durch einen aktuell überdurchschnittlichen Holzvorrat aus, der durch die nachhaltige und zielführende Bewirtschaftung in den letzten zehn Jahren weiter auf 800 000 Festmeter angestiegen ist. Dominierende Baumart ist nach wie vor die Buche mit 47 Prozent Anteil. Bei der Waldbegehung mit Forstexperten konnten sich die Mitglieder des Geisinger Gemeinderates gemeinsam mit den Revierleitern Karl-Ernst Rapp und Hartmut Bertsche sowie Bürgermeister Walter Hengstler vom guten Zustand des Geisinger Stadtwalds überzeugen.

Spürbar erhöht hat sich der Anteil an starkem Holz, der nun zur Nutzung ansteht. Der Holzvorrat, der Zuwachs, sowie der überdurchschnittliche Altholzanteil ermöglichen eine deutliche Anhebung des Einschlages auf 177 000 Erntefestmeter im Zeitraum bis 2027 mit verstärkter Nutzung der Fichten-Althölzer. Der bisherige Hiebsatz von 151 000 Festmeter wurde im vergangenen Jahrzehnt punktgenau erfüllt. Mit Lob für die beiden Revierleiter Karl Ernst Rapp und Hartmut Bertsche konstatiert die Inventur dem Stadtwald einen planmäßigen, guten Pflegezustand. Rücke- und Fällschäden haben sich verringert. Trotz höherer Aufwendungen für die Pflanzung von Nadelbaumarten wird bei einer stabilen Holzmarktlage von einem gleich bleibenden, bis leicht steigenden Überschuss ausgegangen. Der Gewinn des Forstbetriebes lag im Durchschnitt bisher bei 85 000 Euro jährlich. Im Rahmen einer naturnahen Bewirtschaftung wird auf positive Betriebsergebnisse weiterhin Wert gelegt, ohne zur Sicherung der Ertragschancen die Steigerung der Nadelbaumpotenziale zu vernachlässigen. Zudem strebt die Stadt die aktive Gewinnung von Ökopunkten im Wald an. Flächenvorschläge in einer Größenordnung von 30 Hektar wurden in der Forsteinrichtung erarbeitet. Zur Sicherung der Naturverjüngung sind angepasste Wildbestände erforderlich.

Bei der erfreulichen Ausgangslage fiel es dem Gemeinderat leicht, dem Forsteinrichtungswerk zuzustimmen, was einstimmig erfolgte. Bei der Beratung empfahl Stadtrat Paul Haug (FW/FDP), der bereits das fünfte Mal bei einer Beratung dieser Art mit dabei war, den Fokus auf die Kulturen zu richten und beim erhöhten Hiebsatz auch mögliche Kalamitäten zu berücksichtigen. Ulrike Benz (SPD/FB) verwies auf die durch den höheren Einschlag und die Intensivierung der Kulturen steigende Arbeitsbelastung für die Revierleiter. Ihre Frage, was die Ökopunkte bringen, lasse sich derzeit, so Bürgermeister Hengstler, zahlenmäßig noch nicht bilanzieren. Die Bedenken von Andreas Heidel (Aktive Bürger), dass es zu Nachteilen kommen könnte, wenn die Forstbetriebe allgemein zu mehr Nadelholz übergeben, konnten die Experten zerstreuen.

Der Dank des Bürgermeisters galt den Forsteinrichtern, Forstdirektor Frieder Dinkelacker und Uli Maier vom Kreisforstamt für die sachkundige Begleitung des Forstbetriebes und insbesondere den Revierleitern Rapp und Bertsche für ihre engagierte Arbeit.