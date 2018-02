Geisingen Guggenmusiken und Narren feiern friedlich in Kirchen-Hausen

Guggenmusik Kaputte 13 mit Verlauf des Guggenspektakels zufrieden.

Der einzige Umzug mit närrischem Hintergrund und ebensolchen Teilnehmern in der Region Geisingen außerhalb der bevorstehenden Fasnet war am Samstag in Kirchen-Hausen anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Guggenmusik Kaputte 13 zu sehen. 16 Guggenmusiken und als einziger Narrenverein die Narrenzunft Latschari 1911, zogen durch die Aitrachtalstraße vom „Sternen“ zur Kirchtalhalle. Schon am Samstagnachmittag trafen nach und nach die Guggenmusiken ein, man begrüßte sich und in der Besenwirtschaft des Jugendclubs wie auch im „Sternen“ wurden erste freundschaftliche Bande aufgefrischt.

Der Umzug wurde von der Kirchen-Hausener Narrenzunft angeführt, ganz vorne natürlich Narrenvater Karl-Ernst Rapp und Narrenmutter Gisela Raus mit dem Narrennachwuchs, gefolgt von der Narrenkapelle, einer Unmenge an Latscharis und einigen Hexen. Danach beherrschten nur noch die Guggenmusiken den Umzug, aber alles andere als eintönig. Jede Guggenmusik hat einen anderen Sound, jede Guggen andere Aktionen und jede Guggen ein anderes einheitliches Gewand und Häs. Fast pünktlich zum Umzugsbeginn begann es leicht zu schneien und trotzdem säumten viele Zuschauer den Umzugsweg. Die letzte Guggen kam bei der Halle an, der Schneefall hörte auf.

Danach startete wie schon am Freitag in der Halle die Unterhaltung mit den verschiedenen Guggenmusiken. Im Einsatz während des Umzuges war auch die Feuerwehr für die Verkehrsregelung, die durch Aulfinger Kameraden unterstützt wurde. Ferner das Rote Kreuz an beiden Tagen, sowie ein entsprechender Sicherheitsdienst. Stets im Blick hatten die Mitglieder der Kaputten 13 die Veranstaltung. Wolfram Engesser, Vorsitzender der K 13 seit 2007 wie auch der Gründungsvorsitzende Rainer Neumann, waren voll des Lobes über die Besucher und Teilnehmer. „Ein ruhiges und schönes Fest, so wie wir es uns gewünscht haben“, bilanzierte Wolfram Engesser das Guggenspektakel. Nun gilt es das Fest wieder abzubauen, damit begann die Kaputte 13 mit zahlreicher Unterstützung vieler Helfer bereits am gestrigen Sonntag. Es gibt nur wenige Tage Ruhe, dann steht am Donnerstag bereits die Kirchen-Hausener Fasnet an, bei der die Kaputte 13 vielfältig eingebunden ist.