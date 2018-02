Geisingen Größte Geisinger Baustelle im Winterschlaf

Bis zum Herbst soll Wohnbauprojekt "alte Gärtnerei" in Geisingen bezugsfertig sein.

Immer wieder legen der Winter und das Wetter das größte Wohnbauprojekt Geisingens lahm: Das Wohnbauprojekt "alte Gärtnerei in Geisingen, das auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Röhrle errichtet wird. Wohnungen sind rar und gesucht, und wenn ein solches Projekt dann auch noch auf innerörtlichen Flächen realisiert wird und dadurch Flächen auf der grünen Wiese geschont werden, ist es doppelt erfreulich. Was aber nicht bedeutet, dass auf absehbare Zeit die Stadt auch auf der grünen Wiese ein neues Baugebiet ausweisen muss. Denn es besteht auch nach wie vor eine starke Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau mit Einfamilienhäusern. Und auf der "großen Breite" gehen der Stadt die Plätze aus.

Für den Bereich der alten Gärtnerei wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt, Einwendungen oder Anregungen der Anlieger eingearbeitet und ernst genommen. Der Bebauungsplan sieht auch vor, in vier Gebäuden zwischen 50 und 55 Wohnungen in unterschiedlichen Größen zu errichten. Bauträger ist die SWR-Immobilien, die zusammen mit anderen Maklerbüros die Wohnungen zum Kauf anbietet. Im ersten Bauabschnitt sind im Gebäude I 14 Wohnungen und im Gebäude II elf. Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 60 und 144 Quadratmeter. Bis zum Herbst diesen Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, Käufer können noch zur Ausstattung und teilweise auch Raumeinteilung Wünsche äußern.

Was zuerst gebaut wurde, sind die Tiefgaragen, und zwar für beide Gebäude. Nach dem Spatenstich am 19. Mai letzten Jahres wurden tausende von Kubikmeter Erde ausgehoben, der sogenannte Keilkies fand im Baugebiet "große Breite" Wiederverwendung für die Auffüllung des Straßenkörpers. Da im Gebäude der Gärtnerei Röhrle sowie den angebauten Schuppen Fledermäuse vermutet wurden, blieben diese Gebäude bis zum Winter stehen und wurden erst dann abgebrochen. In diesem Bereich erfolgt dann künftig die Ausfahrt der Tiefgarage in die Stadtgrabenstraße. Sobald es die Witterung zulässt, wird mit voller Kraft an der Baustelle weitergearbeitet.