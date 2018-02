Kirchen-Hausen Gesundheitstipps vom Kirchen-Hausener Narrendoktor

Narren glänzen bei Zunftabend auf der Bühne. Fröhliche Einblicke in Krankenhausthemen.

Im Ba(a)r-Klinikum Latschari wurden beim Zunftabend so manche Krankheiten närrisch geheilt, ob es im Ernstfall aber auch eine Behandlungsmethode für allerlei Wehwehchen ist, bleibt allerdings fraglich. Allenfalls hilft da eine Medizin bei manchen Krankheiten: Lachen. Und das Rezept gab es beim Zunftabend zur Genüge.

Nach dem Einmarsch der Latscharis und Hexen zu den Klängen des Narrenmarsches durch die Narrenkapelle ging es mit der Maus los. Lug- und Spukgeschichten waren es allerdings, und man schaute im Keller der Klinik, was dort alles herumliegt, was dann im Dunkelpunkt über die Bühne tanzte. Unter der Regie von Elvira Elsässer gehört diese Gruppe "Allefänzige Haufen" schon seit einigen Jahrzehnten fest zum Programm. Durch das Programm führten Alexander König und Thomas Lehmann als Dr. Löw und sein Patient.

Die drei Sexy-Boys des Musikvereins entführen zum Bandcontest ins Klinikum, ehe der Jugendclub mit seinem Programmpunkt ohne viel Worte zeigte, was in einem Wartezimmer des Arztes möglichst nicht getan werden sollte: Fußball spielen, betrunken erscheinen, Patienten fesseln oder Jägermeister als Medizin anpreisen. Mit einer Witzparade glänzten Andrea Bächle und Angelika Lauche als Lilli-Marleen. Wenn das Trio Carola Haug, Stefan Frank und Thomas Volk die Bühne betritt, dann bleibt kein Auge trocken. Dr. Moriz hat noch als Arzt promoviert und sitzt im Klinikum in Villingen, Arzthelferin Tanja wechselt vom Rathaus in die Klinik und Hilderim als Patient, ein traumatisierter Elferrat. Die Pointen verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Durschdigen Männer servierten Dr. Trinkmann und sein Team und wie man Kranke kuriert, an Fasnet am besten mit Bier.

Beim gemeinsamen Auftritt von Latscharis und Hexen in der Notaufnahme im Latscharidorf sowie den Krankenhausclowns wurde auch Schwerverletzten geholfen. Akteure der Kirchen-Hausener Fasnet hatten figurentypische Erkrankungen, die geheilt wurden.

Eigentlich wollte sie nur ein Brot kaufen, doch was Christoph Moriz als Zunftmeisters Tante dann im Einkaufsmarkt erlebt, hat schon so mancher Narr ebenfalls hinter sich, närrisch gewürzt war sein Aufenthalt beim Einkauf, und viel Beifall gab es am Ende für den hervorragenden Vortrag. Der Getränkeautomat, der meist nicht funktioniert, telefonierende Kunden, Einkaufswagen, deren Rollen blockieren und andere Ärgernisse deckte die wortgewichtige Tante auf.

Weiße und rote Blutkörperchen – beide sind für die Gesundheit notwendig. Die Latscharifrauen zeigten zum Schluss des Programms einen Tanz der beiden Blutbestandteile, ehe dann nach dem Finale die Guggenmusik Kaputte 13 ihren traditionellen Auftritt beim Zunftabendprogramm hatte und im 35. Jahr ihres Bestehens dem Publikum kräftigt einheizte.

Die Akteure

Die Mitwirkenden des Zunftabends sind bekannte Gruppen. Es sind der Allefänzige Haufen um Elvira Elsässer, die Hexen und Latscharis, die nicht nur mit dem Brauchtumstanz den Abend eröffnen. Der Musikverein, Jugendclub sowie die „durschtigen Männer“, hinter denen sich die Triker verbergen, gehören ebenso dazu, wie Zunftmeister Christoph Moriz als Zunftmeisters Tante und als Ansager Alex König und Thomas Lehmann. (ph)