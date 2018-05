Geisingen Geisinger Werkraum wird zum Kindergarten

Während die Geisinger Kindergärten erweitert und umgebaut werden, ziehen Kinder in Räume des Schulgebäudes.

Derzeit laufen die Ausräumarbeiten an der Geisinger Schule im Bauabschnitt II im Vorfeld der Anfang Juni startenden Umbaumaßnahmen: Der Bauabschnitt II der Schule wird bekanntlich für eine gewisse Zeit die Kinder der Kindergärten aufnehmen, während die beiden Einrichtungen umgebaut und erweitert werden.

Als erster Kindergarten, der umgebaut und erweitert wird, steht der Kindergarten am Stadtgraben an. Im Stadtgraben soll künftig neben den beiden Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit eine dritte Gruppe eingerichtet werden. Je nachdem wo mehr Bedarf gefragt ist, eine Krippengruppe oder eine weitere Ganztagesgruppe. Ursprünglich ging der Planer davon aus, dass die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Kindergarten während des laufenden Betriebes stattfinden könnten, dagegen hat sich jedoch seitens des Personals wie auch der Eltern Widerstand geregt. Ein Bauablauf ohne Kindergartenbetrieb läuft für beide störungsfrei und zudem schneller.

Der Werkraum wurde jetzt von Mitarbeitern des Bauhofes ausgeräumt, Schränke und Utensilien wurden in Schulräume im ersten Obergeschoss gebracht und dort zwischengelagert. Ziel ist es seitens der Schule, aber auch wieder Werkunterricht für die Grundschüler anzubieten, dafür muss aber noch ein entsprechender Raum in einem der anderen beiden Gebäuden hergerichtet werden. Im Bauabschnitt I sind zwei Räume derzeit wegen fehlendem Brandschutz nicht nutzbar. Die Auslagerung der beiden Kindergärten heißt für die Kindergärten und vor allem für die Schule eines: zusammenrücken.

Im Juni und Juli soll der Bauabschnitt II mit einem Aufwand von rund 100 000 Euro so umgebaut werden, so dass ein Kindergartenbetrieb möglich ist. Dann könnte nach den Handwerkerferien mit dem Umbau des Gebäudes am Stadtgraben begonnen werden. Wann der Baustart dort tatsächlich ist, ist noch offen, denn hinsichtlich Ausschreibung oder auch Zuschuss gibt es noch einiges zu klären. Bei der Schule erhalten die Kindergartenkinder auch ein vom Schulbetrieb abgetrenntes Freigelände.