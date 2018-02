Geisingen Geisinger Tennisclub bestätigt Vorstandsteam

Der Tennisclub Grün-Weiß Geisingen bestätigte auf seiner Generalversammlung sein Vorstandsteam.

Keine personellen Veränderungen gibt es beim Tennisclub Grün-Weiß Geisingen. Bestätigt wurde auf der Generalversammlung im Bistro der Arena der Vorsitzende Christoph von Bothmer, Kassiererin Martina Vita, Schriftführer Tobias Unger und die Beisitzer Alexander Höfler und Harmut Bläsing.

Wie mitgeteilt wurde, sind die Mitgliederzahlen des TC stabil, die Jugendarbeit ist nach wie vor ein Hauptaugenmerk des Vereins. Mit den Jugendlichen wurde auch ein Ausflug ins Porsche-Museum nach Stuttgart organisiert.

Die Jugend trainiert im Winter in der Tennishalle in Tengen, in der neuen Runde nimmt die Jugend in einer Spielgemeinschaft mit Tengen an den Wettkämpfen teil. In den Rundenspielen nahmen vom TC vier Mannschaften teil, eine Aktive Herren und eine über 40, außerdem eine Damen- und eine Mixedmannschaft. Für die kommende Runde werden eine Sechser Damen- und Herrenmannschaft sowie eine Herren 40 gemeldet. In der Sommersaison wird es wieder eine Hobby-Runde geben.