Geisingen Geisinger Stadtmusik schafft Traumergebnis

Musiker glänzen erneut bei Wertungsspiel. 100 von 100 möglichen Punkten vor Jury erspielt.

Das musikalische Aushängeschild der Region Geisingen aber auch des Blasmusikverbandes, die Stadtmusik Geisingen, hat eine wohl einmalige Bewertung beim Landesmusikfest des Landesverbandes von Nordrhein-Westfalen in Schmallenberg erspielt. Ob bundesweit schon einmal ein Orchester von einer hochkarätig besetzten Jury die Traumnote mit 100 von möglichen 100 Punkten erhalten hat, ist fraglich. Die Geisinger machten es möglich. Das Orchester mit der weitesten Anreise wurde absoluter Sieger des Wettbewerbes.

In Schmallenberg stellten sich drei Tage lang viele Kapellen und Orchester den Wertungsrichtern. In Musikerkreisen verbreitete sich schnell die Kunde via sozialer Medien vom absoluten Erfolg. „Wahnsinn“, war die Aussage derjenigen, die neidlos die Leistung anerkennen.

Schon beim Frühjahrskonzert vor drei Wochen spielte die Stadtmusik unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Rudolf Barth das Pflicht- und das Selbstwahlstück und begeisterte das heimische Publikum. Die Hommage an die erste Atlantiküberquerung der Gebrüder Wright 1903 mit „Aerodynamics“ von David R. Gillingham, als Pflichtstück, brachte einen exquisiten Höhepunkt in das Konzert vor drei Wochen, überzeugte aber auch die Jury. Ebenso als Selbstwahldrück die „Mexican Pictures“ von Cesarini.

Am Samstagmorgen ging es nach der letzen Probe am Freitagabend in aller Frühe los, am Sonntagmorgen hieß es dann in Bad Fredeburg, sich den Wertungsrichtern zu stellen. Irgendwann kam vor der offiziellen Preisverleihung schon einmal die Zahl 100 ins Gespräch. „Ich glaubte an eine Fake-Meldung“, betonte Rudolf Barth. „Da wird ja alles mögliche über die sozialen Netzwerke verbreitet“, sagte er weiter. Als dann am Sonntagnachmittag bei der Preisverleihung bekannt gegeben wurde, dass die beste Kapelle des Wettbewerbes aus dem südlichen Schwarzwald kommt, kannte der Jubel der Geisinger Musiker keine Grenzen, und als dann noch die Punktzahl für das Wertungsergebnis mit 100 von möglichen 100 Punkten laut wurde, war die Freude riesengroß. Eine Promotion würde mit der Note „summa cum laude“ betitelt.

Stadtmusikdirektor Rudolf Barth konnte beim Wandertreff auf dem Wartenberg viele Glückwünsche entgegennehmen und genoss es sichtlich, dabei eine Zigarre genüsslich in Asche zu verwandeln.

„Das Traumergebnis ist eine beständige Bestätigung unserer Leistung“, unterstrich der geschäftsführende Vorsitzende Tobias Buss, „aber von nichts kommt nichts, und das haben wir Rudolf Barth zu verdanken.“ Und der wurde von der Jury auch besonders gelobt. „100 Punkte ist ein Superergebnis, da wurde, wie auch im Gespräch mit der Jury zu vernehmen war, der Gesamteindruck bewertet, ein solches Ergebnis ist auch verpflichtend“, so Buss weiter, der sich mit den 75 Musikern über ein solches Ergebnis sehr freut.

Wertungsspiele

Die Stadtmusik Geisingen hat 1959 zum ersten Mal an einem Wertungsspiel teilgenommen, damals in der Oberstufe, der Kategorie vier, in dieser Stufe bis 1980 neunmal. Ab 1981 stellte sich die Stadtmusik in der Höchststufe, der heutigen Kategorie fünf, den Wertungsrichtern, in den letzten 20 Jahren fast jährlich. Die Ergebnisse sind also keine Eintagsfliegen, sondern eine beständige Leistung. 22 Bewertungen in der Höchststufe erhielt bislang die Stadtmusik, die meisten mit hervorragend. (ph)