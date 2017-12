Geisingen Geisinger Stadtmusik begeistert Kinder

Mit dem Kuscheltier ins Konzert. Dirigent Rudolf Barth lässt Arche Noah aufleben.

Wie begeistert man Kinder für Musik? Viele Wege und Antworten gibt es hierauf. Man singt mit ihnen schon im Babyalter, bringt sie in den Musikgarten, zur musikalischen Früherziehung, in die Bläserschule. Und dazwischen kann man auch noch mit zündenden Ideen die Kinder begeistern.

Der Geisinger Stadtmusik und ihrem Dirigenten Rudolf Barth fallen da immer wieder besondere Aktionen ein. Vor einigen Jahren ein Werbekonzert, wo Barth als Huckleberry Finn barfüßig auftrat, vor zwei Jahren lud die Stadtmusik vor dem Frühjahrskonzert zum Kinderkonzert mit Rapunzel ein. Jüngst lockte ein Kinderkonzert mit der Arche Noah und alle Kinder wurden gebeten, ihr Kuscheltier mitzubringen.

Eine stattliche Anzahl Kinder folgte dem Aufruf, auf der Bühne wartete die Stadtmusik, als Dirigent stand dort Edgar Friedrich. Ein kurzer Zeichentrickfilm über Noah zog die Kinder in ihren Bann, dann kam Rudolf Barth als Bergsteiger mit einem riesigen Rucksack. Er nahm die Kinder mit auf die Bergtour, ein langes Bergseil in der Hand und alle hielten sich am Seil fest, der Weg führte auf die Empore der Halle. "Dies symbolisiert die Begegnung Gottes mit Noah auf dem Berg", erklärte Barth, die Musike spielte eine Szene aus dem Stück Arche Noah, dann ging es zurück. In der Halle stand ein großes Boot, die Arche, die von Sandra Friedrich gemalt wurde, unterstützt wurde sie beim Vorzeigen der verschiedenen Tiere von ihren Töchtern.

Barth erzählte die Geschichte von Noah weiter und die Kuscheltiere wurden vor der Arche abgelegt. Dies verdeutlichte den Beginn des Sturms, das Betreten der Arche durch die Tiere, immer wieder hörte man von einzelnen Registern auch Tierstimmen. Eine Vielzahl Tiere sammelten sich in der Arche, in diesem Fall auch auf dem Boden, dann war Barth müde vom Wandern und der Arbeit, er packte seinen Schlafsack aus und legte sich zur Ruhe. Die Einladung an die Kinder, sich ebenfalls zur Ruhe zu legen, folgten diese und so lagen auf dem Boden viele kleine müde Noahs.

Die See wurde rauh, der Sturm pfiff und es wurde tragisch, es kam zur Flut und zur Katastrophe. Wanderer Barth wachte auf und bat die Kinder mit ihm Schutz in der Arche zu suchen, in diesem Fall hinter dem Boot. Eindrucksvoll der Regenbogen, Barth erklärte, was Gott mit dem Regenbogen gedacht hat.

Doch kann man die Arche verlassen? Nach der Geschichte sendet Noah eine Taube aus und als diese mit einem Palmzweig zurückkam konnte die Arche auf dem Berge Ararat wieder verlassen werden. Eine Taube gab es in der Halle nicht, aber ein Kind meldete sich, wurde von Barth zur Taube erklärt und gebeten, durch die Halle zu fliegen.

Es wurde trocken, die Sintflut war vorbei, die Sonne schien, der Regenbogen strahlte und alle konnten wieder hinter der Arche hervorkommen. Jedes Kind fand sein Kuscheltier wieder, das artspezifisch abgegeben wurde. Die Zweifüßer, die Vierfüßer, Vögel, Fische. Flugs hatten alle Kinder genau ihr Kuscheltier wieder in den Händen und drückten es glückliche an die Brust. Ein gelungenes Kinderkonzert, wie auch der geschäftsführende Vorsitzende der Stadtmusik, Tobias Buss, bilanzierte.

Geschichte und Musik

Immer wieder lädt die Stadtmusik vor einem Konzert zu einem Kinderkonzert ein und Stadtmusikdirektor Rudolf Barth setzt ein Musikstück gekonnt in einer Geschichte um, in der sich die Kinder wieder finden. In diesem Fall war es die Arche Noah, das Musikstück war die Begleitung der Geschichte, die Barth den Kindern vermittelte. (ph)