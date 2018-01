Geisingen Geisinger Seniorengymnastik unter neuer Leitung

Monika Haug gibt ihr Amt an Susi Kaiser ab. Geisinger Gruppe besteht seit über 35 Jahren.

Bei der Seniorengymnastikgruppe Geisingen steht nun nach 35 Jahren eine andere Übungsleiterin vorne und sorgt für die Fitness der derzeit 16 Seniorinnen: Nach über 1200 ehrenamtlichen Übungsstunden gab nun Monika Haug die Leitung an die 47-jährige Susanne Kaiser ab. Susanne Kaiser absolvierte eine entsprechende Ausbildung beim DRK sowie Fortbildungskurse und hat schon einige Übungsstunden zusammen mit Monika Haug absolviert. Sie hat bei der Geisinger Seniorengymnastik hospitiert und Gefallen an ihrer neuen Aufgabe als Übungsleiterin gefunden. Und auch die Senioren haben die neue Übungsleiterin bereits ins Herz geschlossen, seit diesem Jahr ist sie hierfür alleine verantwortlich. In der jüngsten Gymnastikstunde verabschiedete sich Monika Haug von „ihren“ Senioren nun offiziell. Diese wiederum verabschiedeten sich von ihrer langjährigen Übungsleiterin mit einem Präsent. "Seniorengymnastik sollte Gymnastik beim Roten Kreuz heißen, denn viele Senioren fühlen sich noch zu jung für den Begriff Seniorengymnastik, und Bewegung schadet in keinem Alter, zudem kommt noch die Geselligkeit hinzu", unterstrich Monika Haug.

Geburtstag gefeiert: Im letzten Jahr konnte die Geisinger Seniorengymnastik ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Die Gruppen von Kirchen-Hausen und Gutmadingen feierten ihr 30-jähriges Bestehen feiern, vor 28 Jahren wurde die Leipferdinger Gruppe gegründet.

Die Region Geisingen hat mit Ausnahme von Aulfingen ein flächendeckendes Angebot an Gymnastik beim Roten Kreuz. Die Aulfinger Interessenten waren bisher bei der Leipferdinger oder Kirchen-Hausener Gruppe. Monika Haug bietet weiterhin Gedächtnistraining an, derzeit läuft wieder ein solcher Kurs im Betreuten Wohnen mit einer begrenzten Zahl an Kurseinheiten. Ferner leitet sie noch die Hospizgruppe Geisingen, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern kann. Die Gymnastikgruppen haben neben den Gymnastikstunden auch noch andere Zusammenkünfte. So organisieren die Übungsleiterinnen Ausflüge, Grillfeste, mehrere jahreszeitlich passende Feste wie an Ostern, Weihnachten, Kirchweih. Ansprechpartner: Die Ansprechpartner für neue Interessenten sind die Übungsleiterinnen Susi Kaiser, Telefon 07704/919 986, (für Geisingen), Claudia Deutsch, Telefon 07704/6013 (für Gutmadingen) und Rosi Binninger, Telefon 07704/6942 für die Gruppen Kirchen-Hausen und Leipferdingen.

Verstärkung willkommen

Die DRK-Bereitschaft in Geisingen ist in vielen Facetten der Rotkreuzarbeit tätig. Von den klassischen Diensten bei Veranstaltungen über die First-Responder (Helfer vor Ort), Blutspendeterminen und der Sozialarbeit sowie dem Jugendrotkreuz. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Gruppenstunde des JRK ist jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Dienstabend für die Aktiven in der Regel jeden zweiten Mittwoch ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus. (ph)