Geisingen Geisinger Schüler erkunden Narrengeschichte

Acht Geisinger Schulklassen verlegen Unterricht in die Fastnachtsausstellung.

Die Narrenvereine der Region Geisingen vermitteln jedes Jahr aufs Neue Brauchtum, also die Geschichte der Vereine und Zünfte sowie deren Figuren den künftigen Narren. Dies sind die Kindergartenkinder und die Schüler. Unterricht auf närrische Art mit Heimatverbundenheit nennt man dies. In Geisingen gibt es dieses Jahr ein Novum bei der Vermittlung des Brauchtums: In diesem Jahr kommen nicht die Vertreter der Zunft in die Schule, sondern es ist umgekehrt. Die Schüler kommen zu den Narren, genau gesagt in die Ausstellung "160 Jahre Narrenzunft", die derzeit an der Hauptstraße zu sehen ist.

Die acht Geisinger Grundschulklassen machten sich am Freitag auf den Weg zur Ausstellung. Dort warteten bereits Udo Heppler und Erich Bertsche auf die Schüler und die Lehrer. In der Ausstellung wurden weder Hansel, noch Hexen eingekleidet, aber das Häs wurde erklärt. In der Ausstellung sind die 16 Jahrzehnte Geschichte und damit auch die Figuren der Fasnet dargestellt, angefangen vom Schäfer, den Narrenräten, Narrenbüttel, Hansel, Hexen und Gretele sowie die beiden Clowns Theobald und Fridolin. Und die Geschichte der Zunft mit den vielen Urkunden und Dokumenten. Genau erklärt wurden von Udo Heppler die einzelnen Figuren, ins Detail ging es dann mit dem Hanselkostüm und dessen vielen Symbolen. Heppler stellte auch viele Fragen an die Schüler, beispielsweise nach dem Fuchsschwanz. Die richtige Antwort kam prompt. Der Fuchsschwanz symbolisiert die Narrenschläue, eine Schülerin hatte aber auch Mitleid mit dem Fuchs, der aus welchen Gründen auch immer sein Leben ließ. „Oh, der arme Fuchs“, war zu hören. Es war zwar kein Gretele dabei, mit Ausnahme der Puppe, aber Gutsele gab es dennoch für die Schüler. Alle durften in den Gretelekorb greifen und sich bedienen. Die Geisinger Zunft wird noch den beiden Kindergärten einen Besuch abstatten, diese Pflichttermine haben auch die anderen Narrenvereine und –zünfte der Stadtteile für die beiden Grundschulen Kirchen-Hausen und Leipferdingen sowie für die Kindergärten. Denn am Schmotzigen Donnerstag werden die Einrichtungen dann wieder besucht.