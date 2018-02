Geisingen Geisinger Pflegeheim derzeit ohne Heimleiter

Joachim Bucher verlässt Geisinger Einrichtung. Trennung im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt.

Einen relativ kurzen Auftritt als Leiter des Geisinger Pflegeheims Haus Wartenberg hatte Joachim Bucher: Im Oktober trat der 49-jährige Niedereschacher als Chef die Nachfolge von Bernd Häßler an. Aber seit wenigen Tagen ist er schon wieder weg. „Es ist richtig, dass sich der Zweckverband Haus Wartenberg und Joachim Bucher einvernehmlich durch einen Auflösungsvertrag getrennt haben“, heißt es in der dürren Mitteilung, die dem SÜDKURIER auf Anfrage von Heike Frank, Pressesprecherin beim Landratsamt des Landkreises Schwarzwald-Baar, übermittelt wurde.

Auch Boris Schmid, Dezernent für Allgemeine Verwaltung und Finanzen beim Schwarzwald-Baar-Kreis, der auch Geschäftsführer des Zweckverbandes Haus Wartenberg ist, hielt sich bedeckt. Personalfragen, wie die Besetzung der Heimleiterstelle im Pflegeheim Geisingen, werde man nicht öffentlich diskutieren, das sei nicht üblich, auch aus rechtlichen Gründen. Schmid wiederholt, „dass wir uns in gutem Einvernehmen auf eine Auflösungsvereinbarung verständigt haben“.

Joachim Bucher war auch nach mehreren Versuchen für eine Stellungnahme gegenüber dem SÜDKURIER nicht erreichbar. Jedenfalls schlagen Joachim Bucher und der Zweckverband Haus Wartenberg keinen gemeinsamen Weg ein. „Wir rutschen aber auch nicht in eine Phase der Unruhe“, sagt Schmid, „davon sind wir weit entfernt, das Pflegeheim Geisingen, zu dem auch das Haus Eichberg in Blumberg gehört, ist gut aufgestellt.“

Das hat wohl auch mit Bernd Häßler zu tun, der die Einrichtung in Geisingen mit derzeit 340 Betten und nochmals 50 Pflegeplätzen in Blumberg bald 30 Jahre mit Umsicht geführt hat. Ihm wurde als Heim- und Verwaltungsleiter zum Abschied aus dem Amt „hohes Engagement und große Identifikation“ bescheinigt, „ein versierter Branchenkenner, der den Zweckverband erfolgreich führte“. Seit Januar ist Häßler nun im Ruhestand.

Auch Joachim Bucher gilt „in der Sozialbranche mit 23 Jahren Berufserfahrung in der Altenpflege als erfahrener Mann.“ Dies hatte ihm der Zweckverband kurz vor seinem Amtsantritt im Oktober ins Stammbuch geschrieben. Der 1968 geborene Bucher hat nach einer Schreinerlehre eine Altenpflegeausbildung an der Caritas-Fachschule für Altenpflege in Donaueschingen gemacht. Er arbeitete im Pflegeheim Sankt Lioba in Villingen. Dann folgte eine Weiterbildung zum Wohnbereichsleiter und danach ein betriebswirtschaftliches Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg, Außenstelle Villingen. Zuletzt war Joachim Bucher Geschäftsführer und Vorstand einer diakonischen Einrichtung in Bayern.

Gründe, warum Bucher und das Pflegeheim Geisingen nicht zusammen finden konnten, bleiben vorerst für die Öffentlichkeit verborgen. Der Zweckverband wird sich in einer nichtöffentlichen Sitzung um einen Nachfolger bemühen. „Ob wir schon bald zu einem Ergebnis kommen, ist noch unklar“, sagte Geschäftsführer Boris Schmid gestern auf Anfrage.

Fakten zum Pflegeheim

Auf eine lange Geschichte kann das ehemalige Kreispflegeheim in Geisingen zurückblicken.