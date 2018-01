Geisingen Geisinger Pflegeexperte: "Pflegeberuf weiter stärken"

Auf einen Kaffee mit Torsten Fietze, dem Pflegedienstleiter im Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen.

Was hat Sie motiviert, in diesen Beruf zu gehen?

Nach meinem Beruf als Baufacharbeiter habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Ich habe als Pflegehelfer im Krankenhaus begonnen, auf einer neurologischen Station. Von 1992 an machte ich in Schwenningen an der Krankenpflegeschule die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.

Können Sie gut organisieren?

Ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Stationsabläufe gibt und habe mir damals überlegt, wie würde ich meine eigene Station organisieren, damit sie optimal funktioniert. In Villingen war die Allgemein- und Viszeral-Chirurgie in meinen Augen organisatorisch am besten aufgestellt. Da habe ich angefangen, dann kam eine Ausbildung zur Stationsleitung, wo man das erste Handwerkszeug zum Leiten bekommt.

Wie gehen Sie mit Konflikten um?

Ich habe viele theoretische Informationen im Studium bekommen, zum Beispiel über Mitarbeiterführung, Konfliktmanagement. Aber ich bin eher der direkte Typ. Wenn’s mal klemmt, versuch‘ ich mit den Menschen zu reden und frage mich zuerst, warum klemmt’s da. Vermitteln, das ist eine Aufgabe, die ich sehe. Ich versuche immer auf die Sache zu kommen und nicht auf die emotionale Schiene. Es gibt ja Konflikte, die im Untergrund brodeln. Die muss man offen ansprechen.

Der Pflegedienstleiter sitzt zwischen allen Stühlen, zwischen Anforderungen des Hauses, Wünschen der Bewohner und der Pflegekräfte.

Was mir immer ganz wichtig war, ist die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen. Niemand kann mit dem Kopf durch die Wand. Das Ziel ist, dass der Bewohner, der Patient, gut betreut ist und dazu braucht man alle, von der Küche über Hauswirtschaft, und Pflege. Respektvoll und ordentlich miteinander umgehen, das ist die Kunst, zwischen allen Stühlen zu vermitteln. Ich versuche, alle in die Konfliktlösung mit einzubeziehen. Hinter dem Rücken reden bringt nichts.

In der Pflege gibt es nicht gerade Personalüberschuss, führt das nicht auch zu Konflikten?

Das Pflegepersonal ist momentan relativ dünn gesät. Je mehr Berufsgruppen miteinander arbeiten, desto höher ist das Konfliktpotential. Und wir haben ganz unterschiedliche Berufsbilder, Altenpflegehelfer, Hauswirtschaft, Examinierte Fachkräfte und Betreuungskräfte. Die muss man unter einen Hut bringen.

Haben Sie Schwerpunkte gesetzt?

Mein Schwerpunkt ist, die Pflege zu stärken und dafür zu sorgen, dass wir genügend gut qualifizierte Pflegekräfte haben. Auch in Bezug auf kommende neue Vorgaben für Pflegeberufe, die geplante generalistische Ausbildung. Wir müssen gemeinsam mit der Schule einen Weg finden um pflegerisch bestehen zu können. In Zukunft wird es eine Fachkraft für Pflege geben, die in Kliniken, im Altenheim und in der ambulanten Pflege eingesetzt werden kann. Die Kunst wird es sein, Leute zu gewinnen, die Lust haben auf Dauer mit alten Menschen zu arbeiten.

Wo sehen Sie Bedarf für Änderung?

Wir brauchen eine gute Ausbildung, müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein und ein bisschen moderner werden. Unser nächstes Ziel ist, eine digitale Bewohnerakte und ein Computersystem, das die Arbeit etwas erleichtert und junge Leute anlocken kann. Aufwendige Papierdokumentation wird erspart, Arbeitsabläufe optimiert.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Ich möchte das Heim weiter voranbringen, gute Bewohnerbetreuung erreichen, durch ausreichend und qualifiziertes Personal. Und da bin ich auch sehr aktiv dabei.

Was tun Sie gegen Personalmangel in der Pflege?

Man könnte als Arbeitgeber versuchen attraktiv zu sein und auch mal neue Wege gehen. Erfahrene Mitarbeiter mit einbinden und gemeinsam neue Konzepte entwickeln. Langjährige Mitarbeiter werden bei uns gefördert. Damit sie sich eine Ausbildung „leisten“ können und sich nicht allein mit dem Ausbildungsgehalt über Wasser halten müssen, fördert die Arbeitsagentur solche Maßnahmen gemeinsam mit dem Arbeitgeber. Wir haben fünf motivierte Mitarbeiter in diesem Programm. In drei Jahren ernte ich sie wieder als Fachkräfte. Das Problem momentan ist nicht, Personal zu finden, sondern Fachpersonal zu finden.

Aufwertung der Pflege – Welche Wege sehen Sie dafür?

Wir können uns nur selber aufwerten, indem wir stolz auf den Beruf sind und dies in der Gesellschaft klar machen: Erst dann, wenn man Pflege braucht, ist sie wichtig. Wenn man sie nicht braucht, ist sie unwichtig. Toll wäre, wenn wir es schaffen, auch in Baden-Württemberg, wie in einigen Bundesländern schon geschehen für die Berufsgruppe der Pflegenden eine Selbstverwaltung (Pflegekammer) einrichten zu können.

Ihre Wünsche für die Zukunft?

Ich wäre froh, wenn die Pflege die Anerkennung bekommt, die sie braucht in der Gesellschaft. Ich möchte in meinem Beruf noch einiges bewegen und den Pflegeberuf weiter stärken. Dazu wünsche ich mir selbst Gesundheit und Unterstützung zum Beispiel aus der Politik beim Thema Selbstverwaltung der Pflege.

Zur Person

Torsten Fietze ist seit 2017 als Nachfolger von Beatrix Schroff Leitender Pflegedienstleiter im Pflegeheim des Zweckverbandes Haus Wartenberg in Geisingen, zu dem auch das Haus Eichberg in Blumberg gehört. Er ist zuständig für rund 200 Vollzeitkräfte in Pflege und Betreuung und 37 Auszubildende. Torsten Fietze ist 49 Jahre alt. Nach einer Ausbildung zum Baufacharbeiter schlug er 1990 den Weg in die Pflege ein, zunächst als Pflegehelfer. Er machte dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger im Schwarzwald-Baar-Klinikum. Nach einem Bachelor-Studium „Management im Gesundheitswesen“ an der katholischen Fachhochschule in Freiburg arbeitete Fietze bis Ende 2016 als Pflegedirektor am Schwarzwald-Baar Klinikum. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Schwenningen. Mit Begeisterung spielt er Eishockey in der Hobby-Mannschaft RSC Singen und Tennis beim TC Marbach. (bea)