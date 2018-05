Geisingen Geisinger Ortsgruppe des Sozialverbands VdK mit Zukunftssorgen

Bei der Ortsgruppe Geisingen will niemand Vorsitzender werden. Ehrenvorsitzender Hans Madajewski springt übergangsweise ein.

Gehen beim Sozialverband VdK Geisingen bald die Lichter aus? Bei der Hauptversammlung hatte der Kreisvorsitzende Rupert Engesser eine Menge an Überzeugungsarbeit an den Tag gelegt, um den Ortsverein zumindest für ein Jahr mehr oder weniger über die Zeit zu retten. Der Vorsitzende Karl Wagner lehnte vehement eine erneute Kandidatur auch nur für eine einjährige Übergangszeit ab, und einen zweiten Vorsitzenden gab und gibt es nicht. Dann wird der Ortsverein aufgelöst, drohte Engesser, was Wagner aber nicht von seiner Ablehnung abbrachte.

Um den Geisinger VdK-Ortsverein ist es in den letzten Jahren ruhig geworden, die Kaffeenachmittage fielen mangels Interesse der Mitglieder aus, ebenso Ausflüge und die Feier anlässlich des 70-jährigen Bestehens, die im letzten Herbst geplant war, fand ebenfalls nicht statt. Der Geisinger Ortsverein hat derzeit 145 Mitglieder, allerdings wurde bei der Generalversammlung auch deutlich, dass zahlreiche Einwohner von Geisingen und einigen Stadtteilen im benachbarten Ortsverein Immendingen Mitglied sind. „Man kann niemand vorschreiben, wo er Mitglied ist“, betonte Rupert Engesser, der zusicherte, innerhalb eines Jahres alles zu tun, um wieder einen funktionsfähigen Vorstand zu suchen. Eine Ursachenforschung und auch teilweise heftige Diskussion über Interesse und Desinteresse, von den 145 Mitgliedern waren nur 16 anwesend, brachte keine Lösung. Denn neben Karl Wagner haben auch Kassiererin Marianne Elsässer sowie Schriftführerin Erika Thüer erklärt, ihr Amt abzugeben. Sie ließen sich dann doch noch für ein Jahr überreden, ebenso die Beisitzer Monika Stolz, Raimund Frank und Helga Göhrke, die Frauenbeauftragte Roswitha Wagner und die beiden Kassenprüfer Jürgen Binninger und Harald Stadelmann. Nach mehrfachem Nein auch nur für ein Jahr, war dann Ehrenvorsitzender Hans Madajewski doch bereit, die Führungskrise abzuwenden und die Generalversammlung zu einem Abschluss zu bringen und das Amt für ein Jahr zu übernehmen. Ob es nun gelingt, innerhalb eines Jahres den Verein „zu retten“, muss abgewartet werden.