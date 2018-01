Geisingen Geisinger Offroadpark geht in die Verlängerung

Offroad-Trainings im Geisinger Steinbruch. Gemeinderat befürwortet verlängerte Genehmigung.

Keine Einwände erhob der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung gegen die Verlängerung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für den Offroadpark Ultraterrain um ein weiteres Jahr bis Ende 2018. Die Firma Geisinger Kalkstein Schotterwerk (GKS) hatte die befristete Verlängerung beim Landratsamt Tuttlingen beantragt, um das auf zwei Jahre angesetzte naturschutzrechtliche Monitoring beenden zu können und so eine Bedingung für den dauerhaften Betrieb des Offroadparks zu schaffen. Der Gemeinderat fällte seine Entscheidung einstimmig. Alle im Stadtparlament vertretenen Parteien und Gruppierungen betonten, dass vom Offroadpark keine Lärmbelastungen ausgehen. Zuvor hatten GKS-Geschäftsführer Oliver Mohr und Ultraterrain-Geschäftsführerin Martina Mohr dem Gremium die Beweggründe für die Verlängerung der befristeten Genehmigung erläutert.

Das Landratsamt Tuttlingen hatte der GKS mit Bescheid vom 2. November 2015 eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung im Rahmen eines auf zwei Jahre befristeten Probebetriebs zur Errichtung und zum Betrieb eines Offroadparks erteilt. Die zweijährige Befristung sollte dazu dienen, in einem zweijährigen naturschutzrechtlichen Monitoring die Auswirkungen des Offroadparks auf die Umwelt zu beobachten. „Da der Offroadpark seinen Betrieb erst Mitte des Jahres 2016 aufgenommen hat, liegen derzeit lediglich die Ergebnisse aus einem vollständigen Monitoring-Jahr vor. Wir haben deshalb im Dezember letzten Jahres beim Landratsamt Tuttlingen eine Verlängerung der Genehmigung um ein weiteres Jahr beantragt, damit wir das Umwelt-Monitoring fortsetzen können“, erläuterte Mohr.

Der Abschluss des zweijährigen Monitorings sei, so Mohr weiter, eine Voraussetzung für den dauerhaften Betrieb des Offroadparks.

Der Zwischenbericht zum ersten Monitoring-Jahr habe ergeben, führte der GKS-Geschäftsführer weiter aus, dass sich der Betrieb des Offroadparks bislang nicht negativ auf die Bestandssituation der untersuchten Vogelarten ausgewirkt habe. Was das Vorkommen des Baumpiepers anbelange, sei sogar eine Verbesserung der Bestände zu verzeichnen.

Ultraterrain-Geschäftsführerin Martina Mohr zeigte sich auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Thomas Uhrig mit der Entwicklung der Besucherzahlen zufrieden: „Obwohl wir fast ausschließlich auf Mund-zu-Mund-Propaganda setzen, verzeichnen wir stetiges Interesse“, meinte sie. Die Werktage seien eher weniger nachgefragt, das Angebot konzentriere sich auf die Wochenenden. Bewährt habe sich, das Offroad-Areal nicht für Einzelfahrer zugänglich zu machen, sondern in Kooperation mit externen Anbietern, die auf die Organisation von Offroad-Veranstaltungen in unterschiedlicher Gruppengröße und für verschiedene Zielgruppen spezialisiert sind. Über diese Partner laufe die Anmeldung für die verschiedenen Veranstaltungen. So ließen sich die Besucherströme nachhaltig kanalisieren. An dem Ansatz, Ultraterrain nicht für „freies Fahren“ zugänglich zu machen, werde auch in Zukunft nicht gerüttelt, bekräftigte Oliver Mohr.

Es gebe aus der Bevölkerung keinerlei negative Stimmen, was eine etwaige Lärmbelastung durch den Offroadpark anbelange, betonten mehrere Stadträte, darunter Paul Haug und Uwe Fröhlin (FW/FDP), Ulrike Benz und Uwe Kraft (SPD) sowie Andreas Heidel (Aktive Bürger). Anders sähe es wohl aus, wenn die anfangs kolportierten Nut-zerzahlen von bis zu 50 000 Besuchern jährlich zum Tragen gekommen wären, meinte Heidel.

Der Offroadpark

Nach einer mehrmonatigen Bauphase für das Anlegen der verschiedenen Trainingsparcours ist der Offroadpark Ultraterrain seit Juni 2016 für den Trainingsbetrieb geöffnet. Das im Geisinger Steinbruch gelegene Übungsgelände für straßenzugelassene Fahrzeuge wie Enduromotorräder, Quads und Allrad-Fahrzeuge, bietet für die verschiedenen Fahrzeugklassen diverse Trainingsstrecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, denen ein Merkmal gemeinsam ist: Gefragt sind langsames Geschicklichkeitsfahren, Fahrtechnik und Fahrzeugbeherrschung im Gelände, schnelles Fahren ist ausgeschlossen. Freies Fahren ist auf dem Trainingsareal nicht möglich, die Anmeldung erfolgt über einschlägig spezialisierte Kooperationspartner, auf die Ultraterrain zurückgreift. (tom)