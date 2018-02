Geisingen Geisinger Narren lassen 70er Jahre aufleben

Über 120 Akteure auf der Geisinger Zunftballbühne. Von Gastarbeiter bis Werbung alles mit dabei.

Narren haben Visionen, blicken in die Zukunft, erinnern aber auch an vergangene Zeiten, würzen diese Erinnerungen und Ereignisse närrisch und servieren sie am Zunftabend. So geschehen bei den beiden Geisinger Zunftabenden am Samstag und Sonntag in der Stadthalle. Im letzten Jahr waren es noch Fantasien, in diesem Jahr die 70er Jahre, die nachgespielt wurden. Und zwar von TV-Sendungen, über das Poesie-Album bis zur Geschichte von den Gastarbeitern beim Bau des Zementwerkes und der Autobahn bis zur Teilung Deutschlands. "D 70er Johr wared wild, mir Narre fiehräd was im Schild", so lautete das Motto.

Viele der anwesenden Besucher erlebten noch die Werbesendungen, das Wähltelefon, die Berliner Mauer oder das Poesiealbum, für die jüngeren waren dies vielleicht Ereignisse aus der Vergangenheit. Aber die Mischung von Tanz, Gesang, Geschichte und alles närrisch gewürzt, kam beim Publikum, egal welchen Alters, sehr gut an. Viereinhalb Stunden Programm wurden serviert, wobei die Pausen für den Kulissenauf- und abbau benötigt wurden und sich nicht zu lange hingezogen haben.

Brauchtum: Der Einzug der Traditionsfiguren darf beim Zunftabend natürlich nicht fehlen. Dazu gehören Einmarsch der Narrenräte, Gretele, Hexen und Hansele. Am Nachmittag mit Kinderhansele und Kinderhexen, für Musik sorgte der Musiknachwuchs. Am Abend dann der Hexentanz und Hanseleschottisch der erwachsenen Hästräger, zwischen Einmarsch und Tanz steht auch die Begrüßung an, die Udo Heppler vom Führungsteam übernahm. Unter den Gästen auch zahlreiche Abordnungen anderer Zünfte sowie Bürgermeister Walter Hengstler.

Als drei Hippies führten Ramona Fenzl, Beatrix Huber und Petra Springindschmitten durchs Programm. Sie tratschten auch und ihr Refrain "Des passiert i iserem kleine Städtli" verfehlte die Wirkung nicht. Sie banden auch laufend das Publikum in ihre Auftritte ein, die jedes mal ein eigener Programmpunkt waren. Aber: in der Kürze liegt die Würze, und dies hatten die drei Hippies voll im Griff, wie auch ihre Pointen saßen. Jazz-Tanz: Was wäre die Geisinger Fasnet ohne die Auftritte der Jazz-Tanz-Gruppen? Die jüngsten die Jazz-Tanz-Kinder, für viele von ihnen war es der erste Auftritt, entführten ins Musical Grease. Die 20 Nachwuchstänzer standen unter der Leitung von Heidi Scheuermann, deren Name mit Jazztanz seit rund drei Jahrzehnten fest verbunden ist. Vivien Teut leitete die Jazz-Tanz-Mädels an, die als Hippies Saturday Night servierten. Schon teilweise seit drei Jahrzehnten dabei ist die Gruppe Jazztanz-Kreativ unter der Regie von Heidi Scheuermann. Immer noch jung und fit, immer noch mit Begeisterung dabei, und immer wieder sind neue tanzbegeisterte Damen dabei. Bei allen Gruppen sitzt jeder Schritt, die Gruppe Kreativ erinnerten an Starlight-Express, drehten ihre Runden und ohne Rollschuhe dann ihre Tänze.

Nach der Premiere im letzten Jahr waren die Gretele mit dabei und servierten Hits der 70er Jahre. Vom knallroten Gummiboot bis Je t'aime. Hansele : Ein Streifzug durch die 70er Jahre boten die Hansele. Mit Kermit dem Frosch, oder Statler und Waldorf aus der Muppet-Show, Werbung über alle möglichen Artikel von Pril-Blumen bis Clementine und Aral, aber auch Gastarbeiter, die man holte, um den Aufschwung zu bewältigen. Diese bauten in Geisingen die Autobahn, die Geisingen teilt, oder waren beim Bau des Zementwerkes dabei. Ein närrisch gewürzter geschichtlicher Abriss der 70er Jahre.

Teilweise an erlebten Geschichtsunterricht oder auch an Udo Lindenbergs Musical "Hinterm Horizont" erinnerten die Hexen. Schlagbaum, Checkpoint Charlie, Stasi, alles war da. Im Osten drei junge Männer, sie spielten Uno und der sächsische Dialekt war nicht überhörbar, auf der gegenüberliegenden Bühnenseite der Westen, Junggesellenabschied der Geisinger beim Brandenburger Tor. Dann zum Schluss das Wiedersehen mit Urlaubsbekanntschaft Ingrid in Geisingen, und als krönender Abschluss die Gesangseinlage von Elena Friederich alias Ingrid aus Geisingen und ihrem Freund, dargestellt von Markus Kramer. Siieteriesser : Das gesanglich-musikalische Quartett der "Siiterießer und Ech" mit Udo Heppler, Tobias Huber, Georg Maier und Ralf Tritschler hatte wieder Lustiges musikalisch, närrisch verpackt und gewürzt serviert.

Das gesanglich-musikalische Quartett der "Siiterießer und Ech" mit Udo Heppler, Tobias Huber, Georg Maier und Ralf Tritschler hatte wieder Lustiges musikalisch, närrisch verpackt und gewürzt serviert. Stadtmusik: Auch sie gehörte wieder zum Zunftabendprogramm nach der letztjährigen Pause. Dirigent Rudolf Barth wurde bei seiner Alpenüberquerung von Murmeltieren gefressen, Nachfolger war dann ein Cyberdirigent, bei dessen Leitung des Orchesters, das bei der Hintschinger Musikmesse mitmachte, manchmal die Stopp-Taste versagte. Die Musiker waren in närrischer Höchstform mit Cyberdirigent Edgar Friedrich.

Die Akteure

Allein für das Zunftabendprogramm standen bei der Narrenzunft Grünwinkel über 120 Akteure auf der Bühne. Noch einige weitere Dutzend bei den Brauchtumstänzen zum Beginn. Premiere hatte als Programmorganisator Tobias Bretzke. Die Gruppenverantwortlichen waren für die Hexen Uwe Haberer und für die Hansele Marco Gilly. Die drei Jazz-Tanz-Gruppen standen unter der Leitung von Heidi Scheuermann und Vivien Teut, und die Stadtmusik mit ihrem Cyber-Dirigent unter der Regie von Tobias Buss. (ph)