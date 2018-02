Geisingen Geisinger Musiker an Fasnet heiß begehrt

Die Akteure der Musikvereine in der Region Geisingen haben jetzt alle Hände voll zu tun.

Die bevorstehenden Fasnettage sind für die sechs Musikvereine der Region Geisingen eine Herausforderung. Was wäre eine Narrenzunft und ein Umzug ohne Musik, man müsste den Narrenmarsch singen oder aus der Konserve mitnehmen. Manche Narrenvereine waren lange ohne Musik unterwegs, wie der von Kirchen-Hausen, der 1911 gegründet wurde. Der Musikverein entstand erst weit später.

Am Schmotzigen Donnerstag sind die Musiker mit die ersten Akteure, die auf der Straße sind, begleitet von allerlei Krachmachern mit Trommeln und Deckeln. In Geisingen sind es noch die Kanoniere, die unüberhörbar sind. Am frühesten sind die Gutmadinger unterwegs, sie starten bereits um fünf Uhr, für viele noch mitten in der Nacht. Und egal wie das Wetter wird, der Narrenmarsch wird gespielt. Wie es im "Hans gang hoam", dem Baaremer Narrenmarsch heißt, „ob es renglet oder schneit, oder ob’s guet Wetter geit“. Nun haben die Musiker wie die anderen Frühaufsteher und Narren natürlich auch lieber trockenes Wetter, wenn auch mit wenigen Frostgraden. Zuviel Frost gibt nicht nur kalte Finger, sondern lässt manche Instrumente auch einfrieren, sodass hier kein Ton herauskommt, na nützt auch eine Alkoholfahne als Frostschutz nichts. Die Musiker müssen durchhalten, denn man erwartet ja von ihnen auch, dass sie die Schülerbefreiung, das Narrenbaumstellen und am Abend den Hemdglonkerumzug noch umrahmen, nicht nur mit dem Narrenmarsch und den jeweiligen Trilogien der verschiedenen Orte. Dann folgen die Zunftabende und die Umzüge am Montag und Dienstag.

In verschiedenen Orten sind auch hier die Musiker schon vormittags unterwegs und spielen zur Beerdigung der Fasnet am Dienstagabend bis zum Ende um 24 Uhr wieder auf. Nach dem Aschermittwoch dann Erholung? Von wegen, da stehen für vier Musikvereine die Konzerte an und da geht’s sofort wieder in die Vollen. Die Proben stehen an, und die die Dirigenten hoffen, dass die Fasnet erkältungs- und grippelos an den Musikern vorbeigeht.

Den Auftakt der Konzerte macht die Harmonie am 10. März, dann folgen im Wochentakt die Aulfinger am 17. und die Donaumusikanten am 24. März, die Stadtmusik folgt dann am 14. April. Und wenn zu den Konzerten alle Narren kommen, die über die Aktivitäten der Musiker an Fastnacht froh sind, dann wären auch die Vereinsvorstände erfreut. Es ist alles ein Geben und Nehmen, auch bei den Musikkapellen.