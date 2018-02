Geisingen Geisinger Historie auf Plakaten

Geisinger Original Thomas Braun lässt zum Fasnetmotto mit Hilfe des SÜDKURIER-Archivs Zeitgeschichte aufleben.

Im ehemaligen Optikergeschäft Augenblick an der Geisinger Hauptstraße ist seit 6. Januar eine interessante Ausstellung über die 160-jährige Historie der Narrenzunft Grünwinkel Geisingen zu sehen. In diversen Schaufenstern, in Geschäften sowie in der Stadthalle sind an Fasnet darüberhinaus zahlreiche große Plakate mit einem lilafarbenen Rand sowie einem Button "70er" und dem Motto der diesjährigen Fasnet „d‘ 70 Johr in und um Gisinge, präsentiert vum Brauni“ mit dem Zusatz "me zum läse gibt’s im ganz Städtle“ zu finden. Das Geisinger Original Thomas Braun hat dafür unzählige Stunden im SÜDKURIER-Archiv in Konstanz verbracht und dort aus dem Archiv Geisinger Zeitungsartikel der letzten 45 Jahre zusammengetragen und diese dann wieder auf die großflächigen Plakate gebracht. Bis zum kommenden Samstag, 17. Februar, sollen diese Plakate noch in den Geschäften aushängen, wo so ein interessantes Stück Geisinger Zeitgeschichte aus den verschiedensten Jahren nachgelesen werden kann.