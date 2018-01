Geisingen Geisinger Hilfe kommt in Tansanias Schulen an

Geisinger Hilfe kommt in Tansanias Schulen an

Junger Verein Asante Sana Tanzania kann knapp 7000 Euro Spenden für ostafrikanische Schulprojekte überweisen.

Der Verein Asante Sana Tanzania in Geisingen plant konkret neben der weiteren Unterstützung von drei Projekten in Tansania eine Reise in das ostafrikanische Land. Bei der Hauptversammlung wurde eine eindrucksvolle Bilanz der Arbeit des engagierten Vereins gezogen. Der Verein, der Spenden für Projekte an drei Standorten im Süden von Tansania sammelt und überweist, konnte im letzten Jahr zwei Vertreter aus Tansania in Geisingen begrüßen. Ein Konzert im Pfarrheim verstärkte die Spendenaktionen.

In Tandala und Makete gibt es Schulen, deren Schüler unterstützt werden. In Ilula wird derzeit mit Geldern aus Geisingen eine Schule für Halb- und Vollwaisen gebaut, die ihrer Vollendung entgegengeht, ebenso eine Unterkunft für Waisen. Man hat auch Kontakt mit Roland Ketterer aus Pfohren, der in der Nähe eine Berufsschule baut sowie die Ausbildung von Jugendlichen forciert. Junge Menschen sollen nun nach dem Abschluss der schulischen Ausbildung bei den Projekten von Roland Ketterer eine Ausbildung erfahren. Die Überweisungen nach Tansania wurden aufgrund der hohen Überweisungsgebühren gebündelt, aus weniger Zahlungen wurden höhere Beträge. Die Überweisungsgebühren sind so hoch, dass diese die Jahreskosten für das Essen eines Schülers übersteigen. Der Verein konnte die drei Projekte mit insgesamt 6920 Euro unterstützen, er wurde vom Finanzamt geprüft und hat das Prädikat der Gemeinnützigkeit für die nächsten drei Jahre erneut bestätigt bekommen.

Die vier jungen Damen, die zum engeren Vorstand gehören, sind Lena Heidel als Vorsitzende, Sandra Maier als ihre Stellvertreterin, Isabel Schnekenburger als Schatzmeisterin und ihre Schwester Tanja als Schriftführerin. Der Entschluss von Isabel Schnekenburger und Lena Heidel nach dem Aufenthalt in Tansania vor fünf Jahren war klar: „Wir wollen helfen“. Und sie helfen unermüdlich. Denn Bildung ist wichtig und mit den Geldern erhalten Kinder armer Familien und Waisen auch ein Mittagessen in der Schule.

Derzeit hat der Verein 59 Mitglieder aus der ganzen Region mit steigender Tendenz. Neben Geldspenden werden auch immer wieder Sachspenden in Form von Kleidung verschickt. Für Ende September/Anfang Oktober ist bei genügendem Interesse eine Reise nach Afrika zu den drei Projekten geplant, aber auch zum Ruaha Nationalpark mit Safari, sowie zur Insel Sansibar. Die Kosten für Flug, Unterkunft, Visa, Safari betragen etwa 2500 Euro.

Infos über den Verein und die Reise gibt es telefonisch bei Lena Heidel unter 0176/327 723 63.

Informationen im Internet: