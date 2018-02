Geisingen Geisinger Hexen haben den schönsten Wagen

Geisinger Narren präsentieren ihre Fastnachtsvehikel. Fröhliche Umzüge zeigen große Ideenvielfalt.

Am Fasnetmontag sind die Narren zuerst auf der Gass' und anschließend in der Halle. Denn die traditionellen Fasnetumzüge stehen an, die einzelnen Gruppen überlegen sich schon lange, mit welcher einheitlichen Kleidung und Motto man teilnimmt und schon Wochen vorher werden Wagen, ob große oder kleine, hierfür gebaut. Selbstverständlich achten die Wagenbauer darauf, dass sowohl die Zugmaschinen verkehrssicher und versichert sind, wie auch die Wagen. Und wer einen Handwagen hat, der hat keine besonderen Auflagen.

Mit dem Wetter hatten die meisten Narren am Montag gerade noch Glück. Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen sowie Geisingen starteten noch bei Sonnenschein, dann zog sich der Himmel zu und es begann zu schneien. Am schlimmsten traf es hierbei die Gutmadinger, dort setzten sich die Schneewolken fest und sorgten innerhalb einer Dreiviertelstunde für einen heftigen Schneeschauer, während die Narren in den anderen Orten gerade noch rechtzeitig die jeweiligen Hallen erreichten. In Kirchen-Hausen zogen neue Gruppen durch die Straßen, aber auch Gruppen vom Zunftabend. Anschließend war in Kirchen-Hausen in der Kirchtalhalle Kinderprogramm, zahlreiche Kindergruppen in verschiedenen personellen Größen führten Tänze oder Spiele auf.

Gutmadingen hatte seine Tradition mit den Wagenbauern auch in diesem Jahr wieder gepflegt, große und kleine Wagen waren dabei. Zwei davon widmeten sich dem Weinanbau am Wartenberg, durch die Klimaveränderung durchaus möglich. Auch die Geisinger Narren brachten einige Wagen und Gefährte mit, vom Handwagen bis zum großen Skibob von Jamaika. Dieser Wagen der Hexen erhielt auch den ersten Preis bei der Wagenprämierung, den zweiten Preis erhielt die Gruppe von Martin Braun mit dem Bierkasten "Hopfenseckel", einem schönen Mottowagen. Rang drei erhielt Thomas Braun mit seiner Musikbox, einen Preis erhielten auch die Nachwuchsnarren Leo Springindschmitten und Johannes Tritschler mit ihrem Partyservice. Trostpreise gab es für die Altnarrenräte mit der Ehrenkutsche sowie für die Hansele mit dem Tippi. Die Kindergärten waren als Cowboys dabei und sangen in der Halle noch einige Lieder. Am heutigen Dienstag geht es nochmals in die Vollen bei den Narren mit den Umzügen der Traditionsfiguren und dem Fällen der Narrenbäume sowie dem Verbrennen der Fasnet.