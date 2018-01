Geisingen Geisinger Gewässer treten über die Ufer

Donau, Kötach und Aitrach führen viel Schmelzwasser. Der Wasserstand ist 15 Zentimeter tiefer als beim jüngsten Hochwasser.

Das neuerliche Hochwasser hat Geisingen mehr oder weniger am Rande getroffen, man ist wieder glimpflich davongekommen. Gegenüber dem Hochwasser am 5. Januar lag der Wasserstand auf dem Espen beim Freizeitzentrum Danuterra und der alten Donau etwa 15 Zentimeter unter dem Stand vor zweieinhalb Wochen. Der Espen füllt sich mit zunehmendem Wasserstand der Donau, sowohl beim Einlauf wie auch beim Auslauf. Derzeit laufen bekanntlich beim Regierungspräsidium die Planungen für den Einbau von Schiebern und bei der Stadt für die Lösung, das Polderwasser und Grundwasser abzupumpen. Die Schieber und Pumpwerke waren von Anfang an bei der Donaubegradigung vorgesehen, einer war eingebaut, hat aber nie funktioniert. Die Interimslösung mit Dammbalken und zusätzlichen Pumpen wurde 1990 nach dem damaligen Jahrhunderthochwasser ins Auge gefasst und auch umgesetzt.

Inzwischen gibt es die Hochwasserpegel, beispielsweise flußaufwärts bei Donau, Brigach und Breg, die im Internet einsehbar sind und bei denen der Verlauf der Wasserstände verfolgt werden kann. Nach dem Wasserstand in Donaueschingen hat dann Gutmadingen und Geisingen einige Stunden später den Anstieg. Seitens der Stadt, aber auch der Einwohner hofft man, dass die Schieberlösung nach jahrelangen Planungen zeitnah umgesetzt werden.

Bauhofleiter Karl Cech war noch in der Nacht bei Kontrollgängen unterwegs. Da die Pegelstände flußaufwärts stabil blieben beziehungsweise zurückgingen, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlihc. Enorm Wasser hat die Kötach gebracht, der Vorfluter entlang des Hochwasserdammes war am Abend gefüllt, in der Nach ging der Wasserstand der Kötach etwas zurück, und auch die Aitrach brachte viel Wasser.

In Aulfingen musste beim Jugendclub mit Pumpen die Räumlichkeit trockengehalten werden. Die Geisinger Mühle war an Dienstagmorgen nicht erreichbar wegen des Hochwassers. Auch zwischen Kirchen-Hausen und Hintschingen war die Donau über die Ufer getreten und überflutete dort die bei Hochwasser üblichen Bereiche.