Geisingen Geisinger Fußball-Jubel-Festtage stehen bevor

Gleich drei Fußballmannschaften aus der Stadt stehen in den nächsten Tagen vor dem Aufstieg in die höhere Liga.

Festwochen stehen den Fußballfans ab dem 14. Juni bevor, wenn in Russland die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. In Geisingen und den Stadtteilen Gutmadingen und Kirchen-Hausen könnten die Fest- und Jubelwochen schon viel früher beginnen. Schließlich könnte in den kommenden Tagen sportlich etwas geschehen, was wohl noch nie in de Stadt gab und auch im Bezirk einmalig ist. Gleich drei Geisinger Mannschaften stehen vor dem Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Vor allem der SV Geisingen und die SG Kirchen-Hausen sind davon nur noch Millimeter oder 90 Spielminuten entfernt.

Mit Platz drei in der Bezirksliga und dem Gewinn des Bezirkspokals spielte der SV Geisingen 2016/17 eine Saison für das Geschichtsbuch. Nie war der Verein sportlich erfolgreicher. Zwölf Monate später wird diese Bestmarke wohl pulverisiert. Zwar ist die Mannschaft um Spielertrainer Marijan Tucakovic im Bezirkspokal-Halbfinale unglücklich im Elfmeterschießen gescheitert, aber in der Meisterschaft fehlt aus vier Spielen nur noch ein Punkt, um sich die Krone in der Liga aufzusetzen und erstmals überhaupt in der langen Geschichte 2018/19 auf Landesliga-Ebene anzutreten.

Schon am Pfingstmontag könnte die Entscheidung fallen, wenn die Geisinger in Neustadt beim SV Hölzlebruck spielen. „Wir werden uns das nicht mehr nehmen lassen. Wir haben vier Matchbälle und wollen gleich den ersten verwandeln“, macht Vorsitzender Ralf Jauch deutlich.

Exakt zwei Kilometer vom Sportplatz in Geisingen entfernt, herrscht auch auf dem Platz der SG Kirchen-Hausen schon Vorfreude. In der Kreisliga B hat die Elf von Trainer Christian Krauss zwei Spieltage vor Rundenabschluss zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger SV Aasen. Eigentlich würde die Punktedifferenz schon jetzt zur Meisterschaft reichen, aber Aasen hat noch vier Spiele auszutragen und könnte zwölf Punkte holen. 2015 aus der Kreisliga A abgestiegen, stehen die Signale in Kirchen-Hausen jetzt auf Grün für die Rückkehr. Bis 2011 spielte Kirchen-Hausen noch in der Bezirksliga. Nun hat die Elf offenbar wieder Platz im Fahrstuhl nach oben genommen. Krauss, der die erste Saison bei der SG arbeitet, sagt: „Auch wir wollen gleich die erste Chance nutzen. Wir sind elf Spiele ungeschlagen und wären ein würdiger Meister.“ Mit einem Sieg am 27. Mai in Unadingen würden die Sektkorken auch in Kirchen-Hausen knallen.

Auch beim 3,5 Kilometer vom Geisinger Sportplatz entfernten FC Gutmadingen ist ein Aufstieg durchaus möglich, allerdings über einen Umweg. In der vergangenen Saison, nach einem einjährigen Intermezzo aus der Landesliga abgestiegen, ist die sofortige Rückkehr durchaus möglich. Schaffen es die Gutmadinger, sich hinter Geisingen in der Bezirksliga Rang zwei zu sichern, steht zwei Aufstiegsspielen gegen den Vizemeister der Bezirksliga Bodensee nichts mehr im Weg. In diesen 180 Minuten kann die Elf von Trainer Steffen Breinlinger den dritten Aufstieg eines Stadtvereins binnen weniger Tage perfekt machen. Die Ausgangsposition ist gegenüber dem SV Geisingen und der SG Kirchen-Hausen etwas schlechter, aber nicht unmöglich. Viel deutet darauf hin, dass Geisingen zumindest für einige Tage zur kleinen Hauptstadt im Fußball-Bezirk Schwarzwald wird.