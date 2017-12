Die Geisinger Altenpflegeschule kooperiert mit Mutpol in Tuttlingen, um jungen Menschen an die Pflege heranzuführen.

Die Berufsfachschule für Altenpflege in Geisingen und die Gotthilf Vollert Schule in Tuttlingen machen gemeinsame Sache: Sieben Schülerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren bekommen derzeit regelmäßig Unterricht in Sachen Pflege. Die Altenpflegeschule des Pflegeheims Haus Wartenberg in Geisingen und die diakonische Jugendhilfe „Mutpol“ aus Tuttlingen machen es sich zur Aufgabe, den jungen Leuten zu helfen. Sie können einen Hauptschulabschluss machen, danach ihren Weg ins Berufsleben finden und zum Beispiel eine Chance im Pflegeberuf bekommen.

Dazu lernen sie den richtigen Umgang mit älteren Menschen. Sie lernen Pflegehilfsmittel wie Rollstuhl, Pflegebett und Rollator sachgerecht zu bedienen. Blutdruckmessen steht auf dem Stundenplan, das Umsetzen von Bewohnern vom Bett in den Rollstuhl steht ebenso auf dem Plan wie bestimmte Grundlagen der Pflege. Zum Unterrichtsprogramm gehören auch Praktika auf den Wohnbereichen des Geisinger Pflegeheims oder im Elias-Schrenk-Heim in Tuttlingen. In der Pflegepraxis geht es dann zum Beispiel darum, Betten zu beziehen, unter Anleitung beim Duschen zu helfen oder Essen zu reichen und um die wichtigsten Grundlagen der Hygiene.

Astrid Schmid, die Leiterin der Altenpflegeschule in Geisingen, und Vera Hölzel, Lehrerin an der Gotthilf Vollert Schule in Tuttlingen, sind bislang zufrieden mit dem Erfolg dieser Ausbildungsarbeit. Das Mutpol-Projekt hilft den jungen Leuten, sich vorab für einen beruflichen Weg zu qualifizieren und „das Leben lernen“, wie es die diakonische Jugendhilfe auf ihre Fahnen geschrieben hat. „Die Schülerinnen haben unheimlich profitiert“, zeigt sich Vera Hölzel zuversichtlich über den weiteren Weg ihrer Schützlinge. Auch wenn manche eine zweiten Anlauf brauchen: „Die Schüler haben Erfolg, sie bekommen ein Erfolgserlebnis und gehen gestärkt aus dieser Ausbildung hervor.“

„Mutpol“ soll den Jugendlichen helfen, schulische Lücken zu schließen. Denn einige bräuchten noch zusätzliche Förderung, damit sie ihren Weg ins Leben finden. In dem Projekt könnten sie sich „auf ein Berufsleben in der Altenpflege vorbereiten“, ist Astrid Schmid überzeugt. Im „normalen“ Unterricht an der Tuttlinger Schule stehen unter anderem Fächer wie Deutsch und Mathematik auf dem Stundenplan. Am Ende müssen die Teilnehmer eine Prüfung in den schulischen Fächern ablegen, aber auch eine schriftliche und eine praktische Prüfung im Bereich Pflege. Das Ziel ist der Hauptschulabschluss.

Derya Sahin zum Beispiel ist 16 Jahre alt und seit zwei Jahren schon mit dabei. „Ich könnte mir vorstellen, in der Pflege zu arbeiten“, sagt sie. Sie komme gut mit den Bewohnern zurecht, „ich bin auch mit den Kollegen im Praktikum gut klar gekommen.“ Sie selbst habe etwas beitragen können bei der Arbeit im Pflegeheim, „das wäre ein schöner Beruf für mich“, meint Derya. Aber sie brauche noch den Hauptschulabschluss.

Auch Sandra Löhrer (16 Jahre alt) aus Neuhausen ob Eck kann sich für die Pflege erwärmen: „Ich find’s gut, hier kann man die Altenpflege kennen lernen“. Sie selbst habe mit Rollstühlen aus privaten Gründen schon Erfahrung gesammelt, „durch meine Mutter bin ich auf den Pflegeberuf gekommen“.