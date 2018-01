Geisingen Geisingen lässt beim Lärmschutz nicht locker

Bürgermeister Hengstler schreibt an Verkehrsminister Hermann und Regierungspräsidentin Schäfer.

In Geisingen will man den Kampf um ein sinnvolles Tempolimit, von dem man sich mehr Ruhe für die Bürger verspricht, nicht aufgeben: Nachdem das Regierungspräsidium Freiburg am Mittwoch als zuständige Verkehrsbehörde eine verkehrsrechtliche Anordnung für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn 81 zwischen Engen bis nördlich der Anschlussstelle Geisingen für beide Fahrtrichtungen erlassen hat, reagiert jetzt Bürgermeister Walter Hengstler in einem offenen Brief an Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und fordert eine Ausdehnung des Tempolimits nördlich der Anschlussstelle – genau auf den Bereich der Stadt, der von der Autobahn zerschnitten wird. Hier darf auch weiterhin schneller gefahren werden.

Bürgermeister Hengstler erinnert Minister Hermann daran, dass dieser im September 2015 in Geisingen zu Besuch gewesen sei. "Wir hatten Gelegenheit, Ihnen unser Lärmschutzproblem mit der Autobahn 81 aufzuzeigen. Leider konnten Sie uns damals keinen Lösungsweg aufzeigen", schreibt Hengstler.

"Mit dem Tempolimit 130 soll jetzt den illegalen Autorennen auf der A 81 begegnet werden. Der heutigen Ausgabe des SÜDKURIER entnehme ich, dass nach der Verlautbarung des Regierungspräsidiums Freiburg das Tempolimit vom Autobahnkreuz Hegau bis zur Anschlussstelle Geisingen gelten soll. Demnach wäre der Streckenabschnitt der A 81, der das Siedlungsgebiet von Geisingen durchschneidet und dort die größten Lärmprobleme verursacht, vom Tempolimit nicht erfasst", verdeutlich der Bürgermeister, der den offenen Brief auch an die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer geschickt hat.

"Obwohl die Lärmbelastung von Geisingen durch die A 81 seit vielen Jahren bei allen zuständigen Stellen bekannt ist, wurde hier eine Entscheidung gegen die Menschen vor Ort getroffen. Diese Ignoranz ist unerträglich", bringt Hengstler die Interessen der lärmgeplagten Bürger auf den Punkt.

"Ich erwarte daher, dass die Anordnung des Tempolimits 130 von der Ausfahrt Geisingen um drei Kilometer in nördlicher Richtung erweitert und konsequent kontrolliert wird. Das sind Sie den lärmgeplagten Menschen in Geisingen schuldig", schreibt der Bürgermeister abschließend.