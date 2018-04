Geisingen Geisingen investiert in Wasserversorgung Drei Lärchen

Geisingen investiert in Wasserversorgung Drei Lärchen

Trink- und Löschwasserbehälter werden erneuert. Knapp 700 000 Euro kosten die ganzen Maßnahmen.

Die größte Investition im Bereich Wasserversorgung in der Region Geisingen läuft derzeit: die Versorgung des Weilers Drei Lärchen mit Wasser. Im letzten Jahr wurde die Maßnahme mehrfach ausgeschrieben und aufgrund der erheblichen Differenzen zwischen Kostenschätzung und Angeboten wurden die Ausschreibungen aufgehoben. Im Winter wurde dann ein erneuter Anlauf unternommen, die Maßnahmen erneut ausgeschrieben und dann auch trotz Mehrkosten gegenüber den Kostenschätzungen dennoch vergeben. Die Mehrkosten lagen im Toleranzbereich. Dennoch kostet die Gesamtmaßnahme rund 662 000 Euro, die ursprüngliche Kostenschätzung von 2016 lag einmal bei 473 000 Euro. Die Mehrkosten sind auf die derzeitige Auftragslage der Unternehmen zurückzuführen. Die größte Überschreitung der Kosten ist bei der technischen Ausstattung, die rund 290 000 Euro kosten soll, 115 000 Euro wurden hierfür einmal kalkuliert. "Man muss schon fast froh sein, überhaupt noch ein Angebot für bestimmte Arbeiten zu erhalten", betont der Stadt beauftragte Planer Peter Kühnle. "Die Maßnahme ist weit mehr als nur der Umbau des 1952 erbauten Hochbehälters", sagt Kühnle. Dort wurde von einigen Jahren eine Verkeimung festgestellt, seither wird das Wasser gechlort. Am Hochbehälter Drei Lärchen hängen der Weiler Drei Lärchen, die Espenhöfe, der Parkplatz Unterhölzer an der Autobahn 81 sowie der Wartenberg.