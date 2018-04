Geisingen Für den Stadt- und Garagenflohmark in Geisingen beginnt der Endspurt

Geisingen erlebt am 5. Mai seinen neunten Stadt- und Garagenflohmark. Garagen dienen als Umschlagplatz, auch die Siedler mit Pflanzentauschbörse mit dabei, es wird bürgerschaftliches Engagement praktiziert.

In einer Woche, am Samstag, 5. Mai, findet in Geisingen der neunte Stadt- und Garagenflohmarkt statt. Traditionell ist beim Garagenflohmarkt meist ein Kindergarten mit dabei und bietet hier einen Verpflegungsstand an, er erhält aber auch die Standgebühr von zehn Euro.

Pflanzentauschbörse

Seit einigen Jahren ist beim Garagenflohmarkt auch die Pflanzentauschbörse des Verbandes Wohneigentum (Siedler) mit dabei. Hier werden Wurzeln oder auch Jungpflanzen sowie größere Pflanzen für Haus und Garten meist kostenlos angeboten. In diesem Jahr ist der Kindergarten "Regenbogen" aus Gutmadingen Partner der Aktion bürgerschaftliches Engagement.

Der Kindergarten erhält die Standgebühr von zehn Euro. Der Kindergarten Regenbogen nimmt Anmeldungen bis einschließlich Mittwoch, 2. Mai, unter der Telefonnummer O7704/509 entgegen. Im Bereich zwischen Autobahn und Bahnlinie können Teilnehmer in ihrer Garage, Scheune oder Hofeinfahrt Artikel jeglicher Art anbieten.

Anbieter, die nicht in diesem Gebiet wohnen oder von außerhalb der Raumschaft Geisingen kommen, können eine nicht überdachte Fläche erhalten. Diese Anbieter sind meist auf dem Postplatz zu finden.

Angeboten werden kann alles, was entbehrlich ist, und auch für Kinder bietet sich hiermit eine tolle Möglichkeit, Spielzeug oder Unterhaltungsmedien zu verkaufen, um ihr Taschengeld aufzubessern. Der Flohmarkt findet von 11 bis 16 Uhr statt. Es gibt wieder Infozettel, aber auch Hinweisschilder zu den einzelnen Ständen die teilweise in den Garagen oder Scheunen der Anbieter sind. Dabei hofft man auf schönes Wetter bei dem Flohmarkt, denn die Besucher sind eher bei schönem Wetter unterwegs, und die Anbieter halten lieber einen Schwatz als dass sie mit Planen ihre Angebote abdecken.

Mitarbeiter und Eltern des Kindergartens Gutmadingen sind auf dem Postplatz mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Grillwürsten dabei.