Geisingen Fasnet für die kleinsten Geisinger

In der Region Geisingen locken zahlreiche Angebote für die jüngsten Narren.

Auch die Narretei braucht den Nachwuchs, um die Zukunft des Brauchtums zu sichern. Die Narrenvereine der Region Geisingen haben unterschiedliche Veranstaltungen für Kinder. In allen Kindergärten wird den Jüngsten das Brauchtum vermittelt. Und am Schmotzigen Donnerstag werden die Kinder in den drei Grundschulen und in allen Kindergärten besucht. Viele Kinder sind schon eifrig am Proben und Üben für die Auftritte. In Geisingen führen die Nachwuchshansele und –hexen die Tänze am Schmotzigen Donnerstag und am Fasnachtsdienstag auf dem Postplatz auf, am Freitag, 9. Februar, ist dann Kinderfasnet in der Mensa der Halle. Den Narrenbaum ziehen in Geisingen traditionell nur die Kinder. Am Montag sind die beiden Kindergärten mit einem einheitlichen Motto dabei und treten in der Stadthalle auf. In Aulfingen ist am Fasnet-Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr Kinderumzug mit Kinderprogramm in der Halle. In Gutmadingen ist die Kinderfasnet am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, im Anschluss an das Narrenbaumstellen im Ochsen. In Kirchen-Hausen zeigen die Junghexen und Junglatscharis am Montag, 12. Februar ihren Brauchtumstanz beim Kinderprogramm, die kleinen Hexen am Dienstag beim Hexenverbrennen die Pyramide. Und in Leipferdingen ist am Dienstag, 13. Februar, am Nachmittag großer Kinderball in der Halle.